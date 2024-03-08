وزارة الداخلية تؤكد جاهزيتها واستعدادها التام للتعامل مع المنخفض الجوي

أكدت وزارة الداخلية ممثلة باللجنة العليا للأمن الداخلي، التي تتواصل اجتماعاتها برئاسة وكيل الوزارة، وقادة الشرطة، والقطاعات المعنية، وبالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، والشركاء الإستراتيجيين، بأنها في أقصى درجات الاستعداد والجاهزية للتعامل مع المنخفض الجوي الحالي والتقلبات المصاحبة له.

وتشير الوزارة إلى اتخاذ جميع الإجراءات الاستباقية كلاً حسب اختصاصه، بالإضافة إلى جاهزية جميع خطط التعامل واستمرارية الأعمال.

وتوضح أن اللجنة في انعقاد متواصل ويجري اتخاذ القرارات وفق تطورات الحالة الجوية.

وتشدد الوزارة على أهمية الالتزام بالتعليمات والتحذيرات الصادرة من الجهات المعنية وبما ورد في الإحاطة الإعلامية التي انعقدت أمس والخاصة بالمنخفض الجوي الحالي.

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