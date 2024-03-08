محمد بن راشد: أبارك لأخي وصديقي حمد بن عيسى ملك البحرين اليوبيل الفضي لمناسبة توليه الحكم

بارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين لمناسبة اليوبيل الفضي لتوليه الحكم.

وقال سموه على حسابه في منصة إكس "قريب من شعبه .. حريصٌ على ازدهار بلده .. عادلٌ في حكمه .. وعميق في حكمته .. أبارك لأخي وصديقي جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين اليوبيل الفضي لمناسبة توليه الحكم .. دعواتنا له بدوام التوفيق والسداد .. ودعواتنا لشعب البحرين بدوام العز والازدهار" .





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