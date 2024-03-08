محمد بن راشد: أبارك لأخي وصديقي حمد بن عيسى ملك البحرين اليوبيل الفضي لمناسبة توليه الحكم

(MENAFN
- Al-Bayan)
بارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين لمناسبة اليوبيل الفضي لتوليه الحكم.
وقال سموه على حسابه في منصة إكس "قريب من شعبه .. حريصٌ على ازدهار بلده .. عادلٌ في حكمه .. وعميق في حكمته .. أبارك لأخي وصديقي جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين اليوبيل الفضي لمناسبة توليه الحكم .. دعواتنا له بدوام التوفيق والسداد .. ودعواتنا لشعب البحرين بدوام العز والازدهار" .
تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز
MENAFN08032024000110011019ID1107952591
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.