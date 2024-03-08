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طرق دبي تدعو إلى عدم الخروج إلا في حالات الضرورة والالتزام بقواعد السير والمرور

3/8/2024 7:17:15 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

دعت هيئة الطرق والمواصلات في دبي جميع مستخدمي الطرق إلى توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة أوقات هطول المطر والتقلبات الجوية، وعدم الخروج إلا في حالات الضرورة والالتزام بقواعد السير والمرور.

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