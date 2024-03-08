طرق دبي تدعو إلى عدم الخروج إلا في حالات الضرورة والالتزام بقواعد السير والمرور

طرق دبي تدعو إلى عدم الخروج إلا في حالات الضرورة والالتزام بقواعد السير والمرور
التاريخ
3/8/2024 7:17:15 AM
(MENAFN
- Al-Bayan)
دعت هيئة الطرق والمواصلات في دبي جميع مستخدمي الطرق إلى توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة أوقات هطول المطر والتقلبات الجوية، وعدم الخروج إلا في حالات الضرورة والالتزام بقواعد السير والمرور.
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