طرق دبي تدعو إلى عدم الخروج إلا في حالات الضرورة والالتزام بقواعد السير والمرور

دعت هيئة الطرق والمواصلات في دبي جميع مستخدمي الطرق إلى توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة أوقات هطول المطر والتقلبات الجوية، وعدم الخروج إلا في حالات الضرورة والالتزام بقواعد السير والمرور.

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