لجنة التحري تدعو المسلمين لتحري هلال شهر رمضان الأحد المقبل

(MENAFN
- Al-Bayan)
دعت لجنة تحري الرؤية بالدولة، جميع المسلمين في الإمارات، إلى تحري رؤية هلال شهر رمضان لهذا العام 1445هـ، مساء يوم الأحد المقبل التاسع والعشرين من شهر شعبان الجاري، الموافق 10 مارس 2024.
وأهابت اللجنة بكل من يرى الهلال، أن يتواصل معها على الرقم 026921166، داعية الله تعالى أن يعيد شهر رمضان المبارك على الأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع بالخير واليمن والبركات.
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