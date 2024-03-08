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لجنة التحري تدعو المسلمين لتحري هلال شهر رمضان الأحد المقبل

3/8/2024 7:17:15 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

دعت لجنة تحري الرؤية بالدولة، جميع المسلمين في الإمارات، إلى تحري رؤية هلال شهر رمضان لهذا العام 1445هـ، مساء يوم الأحد المقبل التاسع والعشرين من شهر شعبان الجاري، الموافق 10 مارس 2024.

وأهابت اللجنة بكل من يرى الهلال، أن يتواصل معها على الرقم 026921166، داعية الله تعالى أن يعيد شهر رمضان المبارك على الأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع بالخير واليمن والبركات.

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