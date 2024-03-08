بطل التاج الثلاثي العربي: التنظيم العالمي في الإمارات يحفز الفرسان على حصد البطولات

أكد الفارس العماني عامر الراسبي المتوج، أمس الخميس، بلقب الجولة الثانية للتاج الثلاثي العربي للفئة الثالثة في الشوط السابع لمسافة 2200 متر ضمن السباق الـ 11 في الموسم على مضمار نادي أبوظبي للفروسية، أن التنظيم العالمي للسباقات في دولة الإمارات يحفز الفرسان من جميع أنحاء العالم للفوز بالمراكز الأولى وحصد البطولات.

وأحرز الفارس الراسبي اللقب على صهوة "آر بي ياس مان"، بمشاركة 10 من المهرات والأمهار في عمر 4 سنوات محققاً 2:29:67 دقيقة.

وأشار إلى أن السباقات التي يتم تنظيمها في الإمارات تشهد مشاركة أبرز الفرسان حول العالم مع نخبة الخيول، بما يؤكد القيمة العالية لهذه السباقات في ظل تطبيق أفضل المعايير الاحترافية.

وقال الراسبي :" إنه يحلم بتحقيق لقب في كأس دبي العالمي الذي يمثل قمة الطموح للفرسان من جميع أنحاء العالم، بما يشهده من زخم كبير ومتابعة جماهيرية واسعة من داخل الإمارات وخارجها"، موضحاً أنه سيسعى بكل ما يستطيع لتحقيق هذا الحلم مستقبلاً.

ولفت إلى أن رياضة الفروسية تشهد تطوراً كبيراً في سلطنة عمان، بفضل الاهتمام الذي تحظى به، وتواجد مجموعة متمكنة من المدربين العمانيين، والفرسان الذين أثبتوا جدارتهم في السباقات المختلفة داخلياً وخارجياً.

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