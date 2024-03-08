إجابة مفاجئة .. ما هي أكثر الدول استهلاكاً للبيتزا؟

تعتبر البيتزا أحد الخيارات المفضلة للغاية للوجبات السريعة في جميع أنحاء العالم بفضل طعمها المحبب للكبار والصغار على السواء.

ونشأت البيتزا في إيطاليا، وأصبحت خياراً متقدماً عند محبي الوجبات السريعة في العديد من البلدان، لذا فإن السؤال هنا هو ما هي الدولة الأكثر استهلاكاً للبيتزا؟ والجواب سوف يفاجئك، فإيطاليا ليس لها أي صدارة في استهلاكها والمثير للدهشة أن الجواب هو النرويج.

مع عدد سكان صغير يبلغ حوالي 5.5 ملايين نسمة، تتصدر النرويج قائمة الدول الأكثر استهلاكاً للبيتزا سنويا، وتشير التقديرات إلى أن كل شخص في البلاد يستهلك حوالي 5 كجم من البيتزا كل عام.

إذا أتيحت لك الفرصة لزيارة الترويج، فسوف تلاحظ وجود مطعم بيتزا في كل زاوية. ومن المثير للاهتمام أن النرويجيين لا يستهلكون البيتزا في المطاعم فحسب، بل يحضرون الكثير من البيتزا إلى المنزل في شكل مجمد جرانديوسا هي البيتزا المجمدة الأكثر شعبية.

وتلي النرويج الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يتم تناول 350 شريحة بيتزا كل ثانية، ثم المملكة المتحدة، حيث يتناولها نصف سكان البلاد مرة واحدة على الأقل كل عشرة أيام.

لماذا تحظى البيتزا بشعبية كبيرة؟

تحظى البيتزا بشعبية كبيرة في العالم لعدة أسباب، أحد أهم الأسباب هو أنها رخيصة وسهلة الصنع، كما أنها مريحة للمعدة ويمكن حملها بسهولة إلى أي مكان وتناسب مختلف الأذواق، وتعتبر البيتزا من الأكلات الاجتماعية التي يمكن مشاركة كل شريحة بيتزا فيها بسهولة.

لماذا تسمى البيتزا بهذا الاسم؟

في وقت سابق، كان المتحدثون باللغة الإنجليزية يطلقون على البيتزا اسم "فطيرة الطماطم"، وفي ثلاثينات القرن العشرين تم إدراج مصطلح البيتزا في اللغة الإنجليزية، وتُسمى بعض الأنواع الإقليمية للبيتزا بفطيرة الطماطم ويعتقد أيضا أن كلمة بيتزا تطورت من الكلمة اليونانية بيتا، والتي تعني فطيرة. علاوة على ذلك، يعتقد بعض المؤرخين أن البيتزا شتقة من الكلمة اللانغو باردية بيزو، والتي تعني قضمة.







