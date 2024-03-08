محمد بن راشد يأمر بالإفراج عن 691 من نزلاء المؤسسات الإصلاحية والعقابية في دبي بمناسبة شهر رمضان

أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، بالإفراج عن 691 نزيلا من نزلاء المؤسسات الإصلاحية والعقابية في دبي من مختلف الجنسيات وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وأوضح سعادة المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي أن العفو يأتي في إطار حرص صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على تمكين المشمولين بالعفو من الانضمام إلى ذويهم في هذه المناسبة العطرة بكل ما تحمله من قيم الرحمة والإحسان والتسامح، ومنحهم الفرصة للتوبة والانخراط مرة أخرى في المجتمع، وإدخال البهجة والسرور على أبنائهم وإخوانهم وأسرهم في هذا الشهر الفضيل.

وقد باشرت النيابة العامة في دبي التنسيق مع شرطة دبي والجهات المختصة لتنفيذ أمر العفو في أسرع وقت ممكن.





تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز