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القسام تقصف مقر قيادة إسرائيلي ببيت حانون

3/8/2024 7:07:16 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلنت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- إسقاطها قذيفتين مضادتين للأفراد عبر مسيّرة على مقر قيادة للجيش الإسرائيلي شرق بيت حانون شمالي قطاع غزة.
وأضافت أنها تمكنت من قنص ضابط إسرائيلي في سلاح الإشارة أمس الخميس شرق بيت حانون.

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