القسام تقصف مقر قيادة إسرائيلي ببيت حانون

القسام تقصف مقر قيادة إسرائيلي ببيت حانون
التاريخ
3/8/2024 7:07:16 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلنت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- إسقاطها قذيفتين مضادتين للأفراد عبر مسيّرة على مقر قيادة للجيش الإسرائيلي شرق بيت حانون شمالي قطاع غزة.
وأضافت أنها تمكنت من قنص ضابط إسرائيلي في سلاح الإشارة أمس الخميس شرق بيت حانون.
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