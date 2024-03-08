القسام: أوقعنا قوة إسرائيلية بكمين بخان يونس

القسام: أوقعنا قوة إسرائيلية بكمين بخان يونس
التاريخ
3/8/2024 7:07:16 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلنت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- أنها أوقعت قوة إسرائيلية من 6 جنود بكمين داخل شقة سكنية وأجهزت على أفرادها من النقطة صفر شمال خان يونس جنوبي قطاع غزة.
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