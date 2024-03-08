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القسام: أوقعنا قوة إسرائيلية بكمين بخان يونس

3/8/2024 7:07:16 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلنت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- أنها أوقعت قوة إسرائيلية من 6 جنود بكمين داخل شقة سكنية وأجهزت على أفرادها من النقطة صفر شمال خان يونس جنوبي قطاع غزة.

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