أسعار الذهب في الأردن الجمعة

أسعار الذهب في الأردن الجمعة
التاريخ
3/8/2024 7:07:16 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- بلغت اسعار الذهب في الاردن اليوم الجمعة عيار 21 ، 43.4 دينارا لبيع المواطنين مقابل 41.6 دينارا للشراء منهم وفق نقابة أصحاب الحلي والمجوهرات .
فيما بلغ سعر غرام الذهب من عيار 18 عند 38.9 دينارا لبيع المواطنين مقابل 35.9 دينارا للشراء منهم .
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