مصر.. قتلى وجرحى في انهيار مبنى سكني في الإسكندرية

مصر.. قتلى وجرحى في انهيار مبنى سكني في الإسكندرية
التاريخ
3/8/2024 7:07:16 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أفادت وسائل إعلام مصرية بأن 3 أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب اثنان آخران جراء انهيار مبنى سكني بمنطقة الورديان بمحافظة الإسكندرية، اليوم الجمعة.
وبدأت الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات حي غرب الإسكندرية بـ"انهيار عقار بشارع السبكي بمنطقة الورديان غربي المحافظة، ووجود أشخاص تحت الأنقاض".
روسيا اليوم
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