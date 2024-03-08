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مصر.. قتلى وجرحى في انهيار مبنى سكني في الإسكندرية

3/8/2024 7:07:16 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أفادت وسائل إعلام مصرية بأن 3 أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب اثنان آخران جراء انهيار مبنى سكني بمنطقة الورديان بمحافظة الإسكندرية، اليوم الجمعة.

وبدأت الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات حي غرب الإسكندرية بـ"انهيار عقار بشارع السبكي بمنطقة الورديان غربي المحافظة، ووجود أشخاص تحت الأنقاض".

روسيا اليوم

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