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المفوضية الأوروبية: الممر البحري من قبرص لغزة يبدأ التشغيل قريبا

3/8/2024 6:10:36 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اقتراب فتح ممر إنساني بحري من قبرص إلى قطاع غزة، مؤكدة أن العمل التجريبي يبدأ اليوم.


وقالت دير لاين إنه من المتوقع أن يبدأ تشغيل ممير المساعدات الإنسانية من قبرص إلى غزة غدا السبت أو الأحد المقبل.


وأكدت أن الكارثة الإنسانية ما زالت تتكشف في غزة.


وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية وصلت إلى قبرص اليوم لتفقد المرافق في ميناء لارنكا، حيث من المخطط أن تغادر مجموعة من سفن المساعدات إلى غزة.


وشددت الأمم المتحدة على أن عمليات التسليم عن طريق البحر ليست بديلا عن الشحنات البرية، والتي يمكن أن تجلب المزيد من المساعدات بسرعة أكبر إلى سكان غزة الذين يتعرضون لخطر المجاعة المتزايد.


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