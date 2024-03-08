الدفاع الجوي الروسي يسقط 4 مسيرات جوية معادية فوق مقاطعتي بيلغورود وكورسك

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أفادت وزارة الدفاع الروسية اليوم، بأن وسائط الدفاع الجوي بالجيش الروسي تصدت لأربع طائرات بدون طيار أوكرانية فوق مقاطعتي بيلغورود وكورسك ودمرتها.وجاء في بيان الوزارة: "في حوالي الساعة 12:00 من يوم 8 مارس بتوقيت موسكو، تم التصدي لمحاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام مسيرات جوية من نوع الطائرات على أهداف في الأراضي الروسية" .

وأشار البيان إلى أنه تم اعتراض ثلاث طائرات مسيرة في مقاطعة بيلغورود، وواحدة أخرى فوق مقاطعة كورسك.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن وسائط الدفاع الجوي الروسية، تمكنت من تدمير أربع طائرات مسيرة أوكرانية أخرى فوق مقاطعة فولغوغراد في تمام الساعة السابعة صباح اليوم.

وفي الليلة الماضية، أسقط الجيش الروسي 11 طائرة بدون طيار فوق نفس المنطقة وواحدة أخرى فوق مقاطعة بيلغورود.

روسيا اليوم