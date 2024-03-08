«الطوارئ والأزمات»: نهيب بالجمهور ضرورة الالتزام بالإرشادات وعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة

«الطوارئ والأزمات»: نهيب بالجمهور ضرورة الالتزام بالإرشادات وعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة
التاريخ
3/8/2024 6:00:19 AM
(MENAFN
- Al-Bayan)
أهابت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بالجمهور الكريم ضرورة الالتزام والتقيد بجميع الإرشادات والتعليمات الصادرة من الجهات المعنية والتصرف بحذر خلال حالة عدم الاستقرار الجوي وعدم الخروج من المنزل الا للضرورة.
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