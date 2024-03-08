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«الطوارئ والأزمات»: نهيب بالجمهور ضرورة الالتزام بالإرشادات وعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة

3/8/2024 6:00:19 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أهابت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بالجمهور الكريم ضرورة الالتزام والتقيد بجميع الإرشادات والتعليمات الصادرة من الجهات المعنية والتصرف بحذر خلال حالة عدم الاستقرار الجوي وعدم الخروج من المنزل الا للضرورة.

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