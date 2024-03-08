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الملياردير روبيرت موردوك يخطب للمرة السادسة في سن 92 عاماً

3/8/2024 6:00:19 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن قطب الإعلام روبيرت موردوك البالغ 92 عاماً، خطوبته للمرة السادسة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام أمريكية أمس الخميس.

سيتزوج الملياردير الأسترالي الحاصل على الجنسية الأمريكية من إيلينا جوكوفا، عالمة الأحياء الجزيئية المتقاعدة من أصل روسي، والتي تصغره بـ25 عاماً.

وتبلغ جوكوفا 67 عاماً، وهي أيضاً والدة داريا جوكوفا، المحسنة وجامعة الأعمال الفنية والزوجة السابقة للأوليغارشي الروسي رومان أبراموفيتش.

وأفادت صحيفة نيويورك تايمز، أن علاقة الثنائي بدأت اعتباراً من الصيف الماضي، وهما يخططان للزواج في يونيو في دارة الملياردير في كاليفورنيا.

وتزوج روبيرت موردوك، وهو أب لستة أبناء، لأول مرة في الفترة من 1956 إلى 1967 من باتريشيا بوكر، وهي مضيفة طيران أسترالية، ثم لأكثر من 30 عاماً من الصحافية البريطانية آنا تورف.

ثم تزوج من سيدة الأعمال من أصل صيني ويندي دينغ، خريجة جامعة ييل، حتى طلاقهما في نيويورك عام 2013.

وبعد طلاقه من عارضة الأزياء جيري هول في صيف عام 2022، أعلن الملياردير خطوبته للمرة الخامسة على آن ليزلي سميث في ربيع عام 2023، لكنهما انفصلا بعد أقل من شهر.

في نوفمبر 2023، ترك رجل الأعمال رئاسة "فوكس"، الشركة الأم لقناة "فوكس نيوز" المحببة لدى المحافظين الأمريكيين، وشركة "نيوز كورب"، وقرر تسليم رئاسة هذه الإمبراطورية لابنه لاكلان.


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