سباق زايد الخيري يفوز بجائزة الاتحاد العربي للثقافة الرياضية

فاز سباق زايد الخيري، بجائزة الاتحاد العربي للثقافة الرياضية، للتطوع لعام 2023. وتلقى الفريق ركن/ م / محمد هلال الكعبي رئيس اللجنة العليا المنظمة لسباق زايد الخيري، أمس، رسالة رسمية من الاتحاد العربي للثقافة الرياضية ومجلس أمناء جائزته، تعلن فوز سباق زايد الخيري بجائزة الاتحاد للتطوع لعام 2023، وتدعوه لحضور حفل التكريم المقرر له 20 أبريل المقبل في العاصمة المصرية القاهرة.

جدير بالذكر أن ماراثون زايد الخيري انطلق كنهر متدفق بالعطاء لأول مرة في مدينة أبوظبي عام 2001، حاملا اسم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، ترسيخاً لمعاني العطاء والخير والعون للإنسانية بشكل عام، والمرضى بشكل خاص، ثم توجّه بعدها إلى العالمية انطلاقا من مدينة نيويورك اعتباراً من عام 2005 ليقام بشكل سنوي هناك، ومن ثم انتقل إلى جمهورية مصر العربية بعد ذلك اعتبارا من عام 2014، وسيقام لاحقاً في مدينة كيرلا بالهند.

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