«دبي للأخشاب والمكائن» يستقطب 14.5 ألف زائر من 52 دولة

اختتمت فعاليات الدورة الـ 20 من معرض دبي الدولي للأخشاب ومكائن الأخشاب، الذي نظمته «شركة الاستراتيجي لتنظيم المؤتمرات والمعارض»، على مدار 3 أيام في مركز دبي التجاري العالمي، وسط إقبال كبير من الزوار والمستثمرين والمسؤولين الحكوميين والمهتمين بقطاع الأخشاب في الدولة، حيث حقق المعرض نجاحاً لافتاً باستقطاب 14581 زائراً من 52 دولة حول العالم، ما يؤكد أهميته ومكانته الريادية في مجال صناعة الأخشاب في منطقة الشرق الأوسط.

وأعرب العارضون عن سعادتهم بالمشاركة في المعرض، وأكد العديد منهم مشاركتهم في الدورة القادمة للمعرض والتي يتم تنظيمها خلال الفترة من 12 إلى 14 مايو المقبل في الرياض، المملكة العربية السعودية، كما أبدى العديد منهم رغبته في حجز مساحات أكبر. وأشادوا بإقبال الزوار خلال أيام المعرض الثلاثة، ما أسهم في عقد صفقات في الموقع. فضلاً عن حضور ممثلي الجهات الحكومية والمؤسسات الدولية والخبراء في قطاع الأخشاب، ما عزز تبادل الخبرات والآراء وإمكانية عقد الشراكات واستثمار الفرص الجديدة التي توفرها صناعة الأخشاب حول العالم.

وضم المعرض 10 أجنحة دولية من الولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا وألمانيا والصين والهند وروسيا والبرتغال وفرنسا والنمسا وتركيا، بالإضافة إلى مشاركة 682 عارضاً محلياً وعالمياً أبرزهم شركة شيفلا الشرق الأوسط، وشركة هوماج الألمانية Homag، وشركة BIESSE، وشركة إيماك IMAC، وجرمن تك مشينري Germantech، وشركة السواري التجارية، وسمكو SIMCO، وشركة آلات سلفادور Salvador Machines. ما يعزز سبل العمل المشترك والتعاون الدولي ويفتح آفاقاً جديدة أمام الحضور.

صفقة

وشهد اليوم الثاني من المعرض توقيع عقد بين شركة مجموعة شركات ZAVDOZ الروسية وشركة أنبار للتطوير العقاري السعودية، بشأن إنشاء مكاتب تمثيل لبيع البيوت الخشبية في المملكة العربية السعودية ودول الخليج. بلغت قيمة الصفقة 18.5 مليون ريال سعودي. ستوفر الصفقة منازل مصنوعة من الخشب الرقائقي الملصوق، ما يتيح لسكان دول مجلس التعاون الخليجي الفرصة لتصميم وطلب بناء منازل خشبية فاخرة تتكيف مع المناخات الحارة.



وشركة ZAVDOZ هي واحدة من أكبر الشركات المصنعة للمنازل الخشبية في روسيا. وتستخدم الشركة تكنولوجيا وتقنيات بناء خشبية فريدة من نوعها في الدول الجنوبية. فضلاً عن امتلاكها العديد من المصانع وأراضي الغابات الخاصة بها ومكتباً معمارياً.

أما أنبار للتطوير العقاري فهي شركة عقارية متخصصة تعمل في مجال تشييد المباني السكنية الشاهقة وبيع الشقق وبناء المنازل الخاصة. وتشمل أنشطة الشركة شراء وبيع وتقسيم قطع الأراضي والعقارات، بالإضافة إلى البيع المباشر من المطورين.

مشاركات

وقال سايليش جوتواني، مساعد المدير العام، بشركة Global Lumber: «شكلت مشاركتنا فرصة استثنائية لعرض منتجاتنا الخشبية المبتكرة والتواصل مع أقراننا في الصناعة من جميع أنحاء العالم. نشكر المنظمين على التنظيم الأكثر من رائع، والذي يعكس دقة التخطيط والتنفيذ والاهتمام بالتفاصيل في كل جانب من جوانب المعرض. أما بالنسبة للمشاركة في معرض الأخشاب السعودي، فهو بالتأكيد أمر سنأخذه بعين الاعتبار».

وقال أمير حسين صادق، الرئيس التنفيذي لشركة فولكاتو: «حظينا بتجربة رائعة في الدورة العشرين من معرض دبي الدولي للأخشاب. كان الجو مفعماً بالحيوية، وسعدنا بعرض منتجاتنا جنباً إلى جنب مع العديد من الشركات المبتكرة الأخرى. وانطلاقاً من تجربتنا الإيجابية في دبي واهتمامنا بتوسيع حضورنا في المنطقة، نرى المشاركة في معرض الأخشاب السعودي فرصة مثيرة».

وأشاد أنوج جينا، مدير المبيعات في شركة، Plitwood، بجهود المنظمين واهتمامهم بتفاصيل الأمور لإنجاح تجارب العارضين منذ بدء التواصل معهم وصولاً إلى موقع الحدث، حيث وصف تنظيم المعرض أنه على أعلى مستوى.



وقال جانيس كينبرجر، المدير العام لشركة German Tech Machinery: «حظينا بفرصة عرض أحدث منتجاتنا الخشبية أمام آلاف الزوار والمهتمين بالصناعة. وفيما يتعلق بالمشاركة في معرض الأخشاب المقبل في المملكة العربية السعودية، فهي فرصة تثير اهتمامنا».

فعاليات



وتخلَّلت فعاليات المعرض إقامة مجموعة من الجلسات الحوارية والعروض التقديمية، حيث تم تنظيم 3 حلقات نقاشية لاستعراض أسواق الأخشاب في شمال إفريقيا ووسط أوروبا والهند على التوالي. وشهدت المُحادثات الثاقبة مشاركات الخبراء من «يونايتِد جروب» و«DABG» و«Shree AK Impex». كما ركزت المناقشات أيضاً على إدارة مخاطر سلاسل التوريد، وأتمتة خدمة العملاء وعصر جديد: ديكورات وخامات جديدة، فضلاً عن الحديث عن آلات ربط الأخشاب وربط الحافة.

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