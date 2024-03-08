الإحسان الخيرية تستهدف توزيع 500 ألف وجبة للسائقين قبيل الإفطار

أكدت بشاير الحمادي، رئيس اللجنة المنظمة لحملة "رمضان أمان"، إن الحملة ستنطلق في دورتها العاشرة خلال شهر رمضان المبارك، بمشاركة أكثر من 10 آلاف متطوع، وتوزيع 500 ألف وجبة إفطار صائم على سائقي المركبات في 31 موقعاً بمختلف مناطق الدولة، منها 12 موقعاً داخل عجمان، مؤكدة إن الحملة تحظى باهتمام كبير من الجهات الحكومية الداعمة لها.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقد صباح أمس في فندق عجمان سراي، بحضور الشركاء الاستراتيجيين والرعاة والداعمين، حيث تضمن المؤتمر تفاصيل الحملة وعرض إنجازاتها خلال السنوات السابقة وأهدافها المستقبلية.

10 سنوات

وقالت بشاير الحمادي، إن الحملة تأتي بتنظيم من جمعية الإحسان الخيرية بعجمان، والتي تمكنت خلال ال 10 سنوات الماضية من استقطاب أكثر من 100 ألف متطوع من جنسيات مختلفة، حيث نفذوا أكثر من 5 ملايين و100 ألف ساعة تطوعية، واستطاعوا توزيع 4 ملايين و500 ألف وجبة إفطار صائم في 878 موقعاً، لافتة إلى إن الدورة الحالية تشهد زيادة في الاقبال على العمل التطوعي ومشاركة الجهات في دعم الحملة، حيث نستهدف 10 آلاف متطوع ومتطوعة خلال رمضان المقبل.

وأضافت إن الحملة ستغطي منطقة الظفرة في المنطقة الغربية والمنطقة الشرقية لأول مرة، بهدف توزيع الوجبات على القادمين والمغادرين من حدود الدولة، وتشجيع طلاب الجامعات في تلك المناطق على المشاركة في الحملة، والاستفادة من ساعات التطوع المطلوب منهم كمتطلب للتخرج، لافتة إلى إن نجاح الحملة جاء بتكاتف جميع أفراد المجتمع ودعم المؤسسات والدوائر الحكومية والقطاع الخاص، بالتنسيق مع وزارة الداخلية وإدارات المرور في مختلف المناطق، وذلك بروح الفريق الواحد في سبيل الحفاظ على أرواح السائقين أثناء تنقلهم في الشوارع قبل موعد الإفطار، وتوعيتهم بأهمية الالتزام بقواعد السير وعدم الاستعجال.

مشاركة مجتمعية

من جانبه أكد أحمد السويدي المدير التنفيذي لجمعية دبي الخيرية، ل( البيان)، أن مشاركة الجمعية مع جمعية الإحسان الخيرية في حملة(رمضان أمان)، تعد مشاركة مجتمعية قيمة تأتي للحفاظ على أرواح السائقين وأرواح مستخدمي الطرق، حتى لا يسرعوا بهدف الوصول في موعد الإفطار، وذلك من خلال توزيع وجبات الإفطار لهم قبل أذان المغرب، كما أن مشاركة جمعية دبي الخيرية، كما أن الجمعية تسعى إلى المشاركة في تلك الحملات التي تستهدف كافة أطياف المجتمع، وذلك من خلال توفير كافة اللوجستيات التي تساهم في دعم ونجاح الحملة

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز