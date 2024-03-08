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حمدان بن محمد: 10.3 مليارات درهم الأصول الوقفية التي تديرها مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر

3/8/2024 5:20:15 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

التقى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي،
فريق مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر، واطلع سموه على تقرير شامل حول عمليات المؤسسة وإنجازاتها خلال الفترة الماضية.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على
منصة إكس: خلال لقاء فريق مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر، اطلعت على تقرير شامل حول عمليات المؤسسة وإنجازاتها خلال الفترة الماضية، وبحمد الله وبفضل مساهمات 532 شخصية من أصحاب الخير نمت الأصول الوقفية التي تديرها المؤسسة بنسبة 18% لتصل قيمتها لأكثر من 10.3 مليار درهم ... نشكر كل مساهمة خيرية وإنسانية من مجتمع دبي، ونشيد بجهود فريق المؤسسة ودورهم في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33 وتعزيز ريادة دبي لنقدم نموذجاً رائداً في مجال الوقف يرسخ روح التضامن والتكافل المجتمعي.

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