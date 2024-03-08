حمدان بن محمد: 10.3 مليارات درهم الأصول الوقفية التي تديرها مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر

(MENAFN
- Al-Bayan)
التقى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي،
فريق مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر، واطلع سموه على تقرير شامل حول عمليات المؤسسة وإنجازاتها خلال الفترة الماضية.
وقال سموه عبر حسابه الرسمي على
منصة إكس: خلال لقاء فريق مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر، اطلعت على تقرير شامل حول عمليات المؤسسة وإنجازاتها خلال الفترة الماضية، وبحمد الله وبفضل مساهمات 532 شخصية من أصحاب الخير نمت الأصول الوقفية التي تديرها المؤسسة بنسبة 18% لتصل قيمتها لأكثر من 10.3 مليار درهم ... نشكر كل مساهمة خيرية وإنسانية من مجتمع دبي، ونشيد بجهود فريق المؤسسة ودورهم في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33 وتعزيز ريادة دبي لنقدم نموذجاً رائداً في مجال الوقف يرسخ روح التضامن والتكافل المجتمعي.
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