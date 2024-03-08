محمد بن زايد: أبارك لأخي الملك حمد بن عيسى آل خليفة بمناسبة اليوبيل الفضي لتوليه مقاليد الحكم

بارك صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، لأخيه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين بمناسبة اليوبيل الفضي لتوليه مقاليد الحكم .



وقال سموه عبر حسابه الرسمي على منصة إكس:

أبارك لأخي الملك حمد بن عيسى آل خليفة بمناسبة اليوبيل الفضي لتوليه مقاليد الحكم، وأعبر عن أصدق تمنياتي لجلالته بموفور الصحة والسعادة، لمواصلة المسيرة المباركة من أجل التنمية والازدهار في البحرين الشقيقة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز