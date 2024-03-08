محمد بن زايد: أبارك لأخي الملك حمد بن عيسى آل خليفة بمناسبة اليوبيل الفضي لتوليه مقاليد الحكم

(MENAFN
- Al-Bayan)
بارك صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، لأخيه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين بمناسبة اليوبيل الفضي لتوليه مقاليد الحكم .
وقال سموه عبر حسابه الرسمي على منصة إكس:
أبارك لأخي الملك حمد بن عيسى آل خليفة بمناسبة اليوبيل الفضي لتوليه مقاليد الحكم، وأعبر عن أصدق تمنياتي لجلالته بموفور الصحة والسعادة، لمواصلة المسيرة المباركة من أجل التنمية والازدهار في البحرين الشقيقة.
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