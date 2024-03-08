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صحة غزة: الاحتلال يرتكب 8 مجازر خلال 24 ساعة

3/8/2024 5:08:55 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفادت وزارة الصحة في غزة بأن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 8 مجازر ضد العائلات بقطاع غزة راح ضحيتها 78 شهيدا و104 مصابين خلال الـ24 ساعة الماضية.


وبذلك ارتفع عدد الشهداء منذ بداية العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 30 ألفا و878 شهيدا، و72 ألفا و402 مصاب.


وأكدت الوزارة أن 72% من ضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع المحاصر هم من النساء والأطفال.


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