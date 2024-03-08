صحة غزة: الاحتلال يرتكب 8 مجازر خلال 24 ساعة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفادت وزارة الصحة في غزة بأن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 8 مجازر ضد العائلات بقطاع غزة راح ضحيتها 78 شهيدا و104 مصابين خلال الـ24 ساعة الماضية.
وبذلك ارتفع عدد الشهداء منذ بداية العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 30 ألفا و878 شهيدا، و72 ألفا و402 مصاب.
وأكدت الوزارة أن 72% من ضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع المحاصر هم من النساء والأطفال.
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