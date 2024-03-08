مقررة أممية: وضع المرأة الفلسطينية امتحان فشل فيه المجتمع الدولي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت المقررة الأممية للعنف ضد المرأة ريم سالم في مقابلة مع الجزيرة إن وضع المرأة الفلسطينية هو الامتحان الذي فشل فيه المجتمع الدولي، مؤكدة أن النساء في قطاع غزة يعشن ظروفا غير إنسانية في ظل نقص المساعدات الحاد.
وشددت على ضرورة وقف القتال وإدخال المساعدات، مشيرة إلى أن إسرائيل تتحمل باعتبارها قوة محتلة مسؤولية ما تعيشه النساء في القطاع
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