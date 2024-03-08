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مقررة أممية: وضع المرأة الفلسطينية امتحان فشل فيه المجتمع الدولي

3/8/2024 5:08:55 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت المقررة الأممية للعنف ضد المرأة ريم سالم في مقابلة مع الجزيرة إن وضع المرأة الفلسطينية هو الامتحان الذي فشل فيه المجتمع الدولي، مؤكدة أن النساء في قطاع غزة يعشن ظروفا غير إنسانية في ظل نقص المساعدات الحاد.


وشددت على ضرورة وقف القتال وإدخال المساعدات، مشيرة إلى أن إسرائيل تتحمل باعتبارها قوة محتلة مسؤولية ما تعيشه النساء في القطاع


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