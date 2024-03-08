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مفوض أممي: عنف المستوطنين بلغ مستويات صادمة

3/8/2024 5:08:55 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أكد مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك أن عنف المستوطنين وانتهاكاتهم بلغ مستويات جديدة صادمة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مشيرا إلى أن التهديدات الناتجة تهدد بالقضاء على أي إمكانية عملية لإقامة دولة فلسطينية لديها مقومات البقاء.


وشدد على أن التوسع في المستوطنات الإسرائيلية يعني نقل السكان الفلسطينيين وهو ما يعد جريمة حرب.


وأضاف أن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة زادت 24 ألفا و300 وحدة في العام الماضي، ووصف التوسع الاستيطاني حتى نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي بـ"القياسي".

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