كتيبة جنين: خضنا اشتباكات مع الاحتلال بالسيلة الحارثية
التاريخ
3/8/2024 5:08:55 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس أن مقاتليها خاضوا اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال التي اقتحمت بلدة السيلة الحارثية شمال غرب جنين بالضفة الغربية المحتلة.
وفي اليوم الـ154 من الحرب على غزة، واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفها الجوي والمدفعي على مختلف مناطق القطاع، بينما يهدد الجوع مئات آلاف المحاصرين شمال غزة.
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