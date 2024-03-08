حدث في مثل هذا اليوم في الكويت

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 8 - 3 (كونا) --
الثامن من مارس
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1973 - أمير الكويت الشيخ صباح السالم الصباح يصدر مرسوما بتأسيس شركة مساهمة باسم شركة (مخازن وصناعة التبريد) برأسمال قدره مليون دينار كويتي.
1992 - تلفزيون الكويت يبدأ بث برامجه من أرض الوطن بعد التحرير من براثن الاحتلال العراقي الغاشم وذلك بعد إعادة تجهيزه بمعدات متطورة بدلا عن تلك التي سرقتها قوات الاحتلال.
1992 - مجلس الوزراء يقرر إنشاء (المركز الوطني لوثائق العدوان العراقي على الكويت) وتم تعديل تسميته بناء على مرسوم أميري إلى (مركز البحوث والدراسات الكويتية) بهدف إعداد البحوث والدراسات المتعلقة بتاريخ دولة الكويت وشؤونها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتراثية وعلاقاتها الإقليمية.
2005 - أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الصباح يفتتح محطة الصليبية لمعالجة وتنقية مياه الصرف الصحي شمالي غرب مدينة الكويت وقد أناب رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الأحمد الصباح لحضور الحفل وبلغت تكلفة المحطة 130 مليون دينار كويتي حيث يعد هذا المشروع أول المشاريع التي تنجز بنظام (بي.أو.تي).
2010 - وزارة الصحة تفتتح مركز سعد العبدالله الصحي في مدينة سعد العبدالله الإسكانية والذي يعد المركز الصحي الثاني في المنطقة ويحتوي على عدد من الأقسام الطبية كطب العائلة ورعاية الأمومة ومختبر طبي وعيادات طبية أخرى.
2013 - انطلاق بطولة الأمير الراحل الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح الدولية للاسكواش للرجال بمشاركة 46 لاعبا من 18 دولة يحملون تصنيفا عالميا في اللعبة حيث توج اللاعب المصري رامي عاشور باللقب.
2013 - المنتخب الكويتي للرماية يحصل على المركز الأول في البطولة العربية لأسلحة (الخرطوش) لفئتي الرجال والسيدات بواقع 13 ميدالية (ثماني ذهبيات وفضية وأربع برونزيات).
2017 - مجلس الأمة يوافق على تعديل قانون إنشاء محفظة مالية لدى بنك الكويت الصناعي لتمويل المشاريع الصغيرة للكويتيين تكون مدتها 20 سنة قابلة للتجديد بقرار من مجلس الوزراء مع زيادة قيمتها إلى مبلغ 150 مليون دينار.
2018 - الأمين العام لمنظمة الحماية المدنية الدكتور فلاديمير كوفشنوف يمنح وكيل الحرس الوطني الفريق ركن مهندس هاشم الرفاعي وسام (الفارس الدولي) تقديرا لجهوده في حماية الأرواح والممتلكات وهي منظمة معتمدة من الأمم المتحدة عام 1976 مقرها جنيف تعنى بالحماية ومساعدة الدول على تطوير أنظمة كفيلة بتوفير الحماية والمساعدة للسكان في ظل الحروب والكوارث.
2022 - جمعية الهلال الاحمر الكويتي توقع اتفاقية تعاون مع برنامج الأغذية العالمي لمساعدة النازحين من الشعب الافغاني.
2022 - وفاة عضو مجلس الأمة الأسبق غنام الجمهور المطيري عن عمر ناهز 91 عاما بعد مسيرة حافلة بالعطاء نال خلالها عضوية مجلس الأمة في انتخابات تكميلية جرت في عام 1965 كما حصل على عضوية المجلس أعوام 1971 و1992 و1996.
2023 - مركز أبحاث البترول التابع لمعهد الكويت للأبحاث العلمية يعلن حصوله على براءة اختراع من مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية في الولايات المتحدة الأمريكية عن جهاز جديد يستخدم في دراسة مدى قابلية المعادن للتصدع أو الانهيار بسبب التآكل بالإجهاد.(النهاية)
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