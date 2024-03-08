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حدث في مثل هذا اليوم في الكويت

3/8/2024 4:26:01 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 8 - 3 (كونا) --

الثامن من مارس

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1973 - أمير الكويت الشيخ صباح السالم الصباح يصدر مرسوما بتأسيس شركة مساهمة باسم شركة (مخازن وصناعة التبريد) برأسمال قدره مليون دينار كويتي.
1992 - تلفزيون الكويت يبدأ بث برامجه من أرض الوطن بعد التحرير من براثن الاحتلال العراقي الغاشم وذلك بعد إعادة تجهيزه بمعدات متطورة بدلا عن تلك التي سرقتها قوات الاحتلال.
1992 - مجلس الوزراء يقرر إنشاء (المركز الوطني لوثائق العدوان العراقي على الكويت) وتم تعديل تسميته بناء على مرسوم أميري إلى (مركز البحوث والدراسات الكويتية) بهدف إعداد البحوث والدراسات المتعلقة بتاريخ دولة الكويت وشؤونها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتراثية وعلاقاتها الإقليمية.
2005 - أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الصباح يفتتح محطة الصليبية لمعالجة وتنقية مياه الصرف الصحي شمالي غرب مدينة الكويت وقد أناب رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الأحمد الصباح لحضور الحفل وبلغت تكلفة المحطة 130 مليون دينار كويتي حيث يعد هذا المشروع أول المشاريع التي تنجز بنظام (بي.أو.تي).
2010 - وزارة الصحة تفتتح مركز سعد العبدالله الصحي في مدينة سعد العبدالله الإسكانية والذي يعد المركز الصحي الثاني في المنطقة ويحتوي على عدد من الأقسام الطبية كطب العائلة ورعاية الأمومة ومختبر طبي وعيادات طبية أخرى.
2013 - انطلاق بطولة الأمير الراحل الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح الدولية للاسكواش للرجال بمشاركة 46 لاعبا من 18 دولة يحملون تصنيفا عالميا في اللعبة حيث توج اللاعب المصري رامي عاشور باللقب.
2013 - المنتخب الكويتي للرماية يحصل على المركز الأول في البطولة العربية لأسلحة (الخرطوش) لفئتي الرجال والسيدات بواقع 13 ميدالية (ثماني ذهبيات وفضية وأربع برونزيات).
2017 - مجلس الأمة يوافق على تعديل قانون إنشاء محفظة مالية لدى بنك الكويت الصناعي لتمويل المشاريع الصغيرة للكويتيين تكون مدتها 20 سنة قابلة للتجديد بقرار من مجلس الوزراء مع زيادة قيمتها إلى مبلغ 150 مليون دينار.
2018 - الأمين العام لمنظمة الحماية المدنية الدكتور فلاديمير كوفشنوف يمنح وكيل الحرس الوطني الفريق ركن مهندس هاشم الرفاعي وسام (الفارس الدولي) تقديرا لجهوده في حماية الأرواح والممتلكات وهي منظمة معتمدة من الأمم المتحدة عام 1976 مقرها جنيف تعنى بالحماية ومساعدة الدول على تطوير أنظمة كفيلة بتوفير الحماية والمساعدة للسكان في ظل الحروب والكوارث.
2022 - جمعية الهلال الاحمر الكويتي توقع اتفاقية تعاون مع برنامج الأغذية العالمي لمساعدة النازحين من الشعب الافغاني.
2022 - وفاة عضو مجلس الأمة الأسبق غنام الجمهور المطيري عن عمر ناهز 91 عاما بعد مسيرة حافلة بالعطاء نال خلالها عضوية مجلس الأمة في انتخابات تكميلية جرت في عام 1965 كما حصل على عضوية المجلس أعوام 1971 و1992 و1996.
2023 - مركز أبحاث البترول التابع لمعهد الكويت للأبحاث العلمية يعلن حصوله على براءة اختراع من مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية في الولايات المتحدة الأمريكية عن جهاز جديد يستخدم في دراسة مدى قابلية المعادن للتصدع أو الانهيار بسبب التآكل بالإجهاد.(النهاية)





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