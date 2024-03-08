مسؤولة أممية: دول كبرى ستشارك بإنشاء ممر بحري لإيصال المساعدات إلى غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 8 - 3 (كونا) - قالت كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة سيخريد كاخ إن عددا من الدول الكبرى ستشارك في جهود إنشاء ممر بحري إلى القطاع يركز على توصيل المساعدات الإنسانية والبضائع التجارية.
جاء ذلك في تصريح صحفي أدلت به كاخ مساء أمس الخميس بعد مشاورات مغلقة عقدها مجلس الأمن الدولي للاستماع إلى إحاطتها عن جهودها التي تقوم بها وفق ولايتها التي ينص عليها قرار المجلس رقم 2720.
وأشارت كاخ إلى أنها أجرت خلال الأسابيع الماضية محادثات مفصلة حول هذا الشأن مع عدد من الدول المهمة منها الأردن ومصر وقطر والإمارات وفلسطين المحتلة وقبرص.
وأكدت المسؤولة الأممية أن "توصيل المساعدات عبر الجو أو البحر ليس بديلا عن إيصال المساعدات برا الذي يعد السبيل الوحيد للوفاء بالحجم الهائل للاحتياجات لسكان غزة".
وأوضحت أن التوصيل البري أسرع وأرخص تكلفة وأسهل وخاصة إذا كان الهدف هو الحفاظ على توصيل الإغاثة لسكان غزة لفترة طويلة من الزمن.
وحول الإسقاط الجوي للمساعدات ذكرت كاخ أنه "يعد رمزا لدعم المدنيين في غزة وشهادة على إنسانيتنا المشتركة ولكنه قطرة في محيط وأبعد عن أن يكون كافيا".
وشددت في هذا الصدد على أهمية زيادة وتعزيز حجم وجودة المساعدات الإنسانية التي تدخل قطاع غزة مشيرة إلى أهمية جودة ما تحمله شاحنات الإغاثة حتى تفي باحتياجات المدنيين الفلسطينيين.
ونبهت إلى أن رسالتها لأعضاء المجلس تمثلت في ضرورة ضمان زيادة تدفق الإمدادات الإنسانية بشكل هائل إلى غزة وإعادة إنعاش القطاع الخاص للوفاء باحتياجات السكان.
وناقشت كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أيضا مع أعضاء المجلس أهمية تنويع طرق وصول الإمدادات إلى غزة برا بالإضافة إلى فتح مزيد من المعابر الإضافية. (النهاية)
ع س ت / ط م ا
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