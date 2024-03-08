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مسؤولة أممية: دول كبرى ستشارك بإنشاء ممر بحري لإيصال المساعدات إلى غزة

3/8/2024 4:26:01 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 8 - 3 (كونا) - قالت كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة سيخريد كاخ إن عددا من الدول الكبرى ستشارك في جهود إنشاء ممر بحري إلى القطاع يركز على توصيل المساعدات الإنسانية والبضائع التجارية.
جاء ذلك في تصريح صحفي أدلت به كاخ مساء أمس الخميس بعد مشاورات مغلقة عقدها مجلس الأمن الدولي للاستماع إلى إحاطتها عن جهودها التي تقوم بها وفق ولايتها التي ينص عليها قرار المجلس رقم 2720.
وأشارت كاخ إلى أنها أجرت خلال الأسابيع الماضية محادثات مفصلة حول هذا الشأن مع عدد من الدول المهمة منها الأردن ومصر وقطر والإمارات وفلسطين المحتلة وقبرص.
وأكدت المسؤولة الأممية أن "توصيل المساعدات عبر الجو أو البحر ليس بديلا عن إيصال المساعدات برا الذي يعد السبيل الوحيد للوفاء بالحجم الهائل للاحتياجات لسكان غزة".
وأوضحت أن التوصيل البري أسرع وأرخص تكلفة وأسهل وخاصة إذا كان الهدف هو الحفاظ على توصيل الإغاثة لسكان غزة لفترة طويلة من الزمن.
وحول الإسقاط الجوي للمساعدات ذكرت كاخ أنه "يعد رمزا لدعم المدنيين في غزة وشهادة على إنسانيتنا المشتركة ولكنه قطرة في محيط وأبعد عن أن يكون كافيا".
وشددت في هذا الصدد على أهمية زيادة وتعزيز حجم وجودة المساعدات الإنسانية التي تدخل قطاع غزة مشيرة إلى أهمية جودة ما تحمله شاحنات الإغاثة حتى تفي باحتياجات المدنيين الفلسطينيين.
ونبهت إلى أن رسالتها لأعضاء المجلس تمثلت في ضرورة ضمان زيادة تدفق الإمدادات الإنسانية بشكل هائل إلى غزة وإعادة إنعاش القطاع الخاص للوفاء باحتياجات السكان.
وناقشت كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أيضا مع أعضاء المجلس أهمية تنويع طرق وصول الإمدادات إلى غزة برا بالإضافة إلى فتح مزيد من المعابر الإضافية. (النهاية)

ع س ت / ط م ا



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