الرئيس الأمريكي يعلن إنشاء ميناء مؤقت بغزة ويتوعد الحوثيين ويطلب تمويلا لأوكرانيا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 8 - 3 (كونا) -- أعلن الرئيس الامريكي جو بايدن خطة بلاده لإنشاء ميناء عسكري مؤقت على ساحل قطاع غزة لتلقي وايصال المساعدات الانسانية العاجلة للفلسطينيين فيما توعد باتخاذ المزيد من الاجراءات ضد الحوثيين في وقت طلب فيه أيضا من الكونغرس تمرير تمويل جديد لأوكرانيا.
وقال بايدن في خطاب (حالة الاتحاد) الذي ألقاه مساء أمس الخميس وتناول فيه السياسة الامريكية الداخلية والخارجية والقضايا الدولية "لقد وجهت الجيش الامريكي لقيادة مهمة طارئة لإنشاء رصيف بحري مؤقت في البحر المتوسط على ساحل غزة".
واضاف ان "هذا الميناء سيكون قادرا على استقبال سفن كبيرة تحمل الغذاء والماء والدواء وملاجئ مؤقتة للمدنيين الفلسطينيين" مؤكدا ان بلاده لا تخطط لنشر جنود امريكيين على الارض.
وقال بهذا الصدد ان الولايات المتحدة لديها مسؤولية اساسية بحماية المدنيين في غزة مضيفا "أن المساعدات الانسانية لا يمكن ان تكون ورقة للتفاوض".
وأضاف ان الحرب ادت الى استشهاد اكثر من 30 الف فلسطيني "معظمهم ليسوا اعضاء في حماس ومنهم الالاف من النساء والاطفال الابرياء الى جانب تعرض نحو مليوني فلسطيني لقصف مستمر وعمليات نزوح بعد ان تدمرت منازلهم وليس لديهم ماء او طعام".
وتابع "انني اعمل على مدار الساعة من اجل التوصل الى اتفاق لوقف اطلاق النار يستمر ستة اسابيع للسماح بإطلاق سراح المزيد من السجناء والرهائن وتكثيف المساعدات الانسانية للمدنيين" فيما اعتبر ان "الحل الحقيقي الوحيد للصراع هو حل الدولتين".
وفي الإطار توعد الرئيس الامريكي باتخاذ المزيد من الاجراءات ضد ميليشيا الحوثي على خلفية تهديد حرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية في البحر الاحمر وخليج عدن.
وقال "شكلت ائتلافا يضم أكثر من عشر دول للدفاع عن حرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية كما أطلقت عمليات لاستهداف الحوثيين والتهديد الذي يشكلونه في البحر الاحمر".
وأكد ان بلاده ملتزمة بالدفاع عن الشحن الدولي وردع هجمات الحوثيين في البحر الاحمر مضيفا "وبصفتي القائد الاعلى للقوات المسلحة لن أتردد في اصدار تعليمات اضافية لحماية مواطنينا وجنودنا في البحر الاحمر".
ومن جانب آخر دعا الرئيس الأمريكي الكونغرس إلى تمرير تمويل جديد لأوكرانيا بهدف تقديم المساعدات الأمنية والعسكرية لكييف فيما شدد على أن الولايات المتحدة ستواصل سياسة عدم إرسال قوات إلى أوكرانيا حيث تخوض روسيا حربا منذ نهاية فبراير 2022.
وقال بايدن إن "الأوكرانيين لا يطلبون جنودا أمريكيين.. في الواقع لا يوجد جنود أمريكيون في حرب أوكرانيا وأنا مصمم على إبقاء الأمر على هذا النحو".
وأضاف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "يسير ويغزو أوكرانيا ويزرع الفوضى في جميع أنحاء أوروبا وخارجها إذا كان أي شخص في هذه القاعة يعتقد أن بوتين سوف يتوقف عند أوكرانيا فأنا أؤكد لكم أنه لن يفعل ذلك".
وأكد بايدن أن أوكرانيا "قادرة على إيقاف بوتين إذا وقفنا إلى جانب أوكرانيا ووفرنا لها الأسلحة للدفاع عن نفسها فهذا كل ما تطلبه أوكرانيا" موجها اللوم إلى أعضاء الكونغرس الذين يعرقلون حزمة المساعدات لأوكرانيا.
وفي السياق أكد الرئيس الأمريكي أهمية حلف شمال الأطلسي (ناتو) مشيرا إلى أننا "جعلنا الحلف أقوى من أي وقت مضى" بانضمام عضوين جديدين هما فنلندا والسويد.
وهذا هو آخر خطاب من نوعه يلقيه بايدن قبل انتهاء ولايته الرئاسية الحالية والرابع له منذ تسلمه السلطة في 20 يناير 2021. (النهاية)
ا م م / ع س ج / ض ح
MENAFN08032024000071011013ID1107952062