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الرئيس الأمريكي يعلن إنشاء ميناء مؤقت بغزة ويتوعد الحوثيين ويطلب تمويلا لأوكرانيا

3/8/2024 4:26:01 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 8 - 3 (كونا) -- أعلن الرئيس الامريكي جو بايدن خطة بلاده لإنشاء ميناء عسكري مؤقت على ساحل قطاع غزة لتلقي وايصال المساعدات الانسانية العاجلة للفلسطينيين فيما توعد باتخاذ المزيد من الاجراءات ضد الحوثيين في وقت طلب فيه أيضا من الكونغرس تمرير تمويل جديد لأوكرانيا.
وقال بايدن في خطاب (حالة الاتحاد) الذي ألقاه مساء أمس الخميس وتناول فيه السياسة الامريكية الداخلية والخارجية والقضايا الدولية "لقد وجهت الجيش الامريكي لقيادة مهمة طارئة لإنشاء رصيف بحري مؤقت في البحر المتوسط على ساحل غزة".
واضاف ان "هذا الميناء سيكون قادرا على استقبال سفن كبيرة تحمل الغذاء والماء والدواء وملاجئ مؤقتة للمدنيين الفلسطينيين" مؤكدا ان بلاده لا تخطط لنشر جنود امريكيين على الارض.
وقال بهذا الصدد ان الولايات المتحدة لديها مسؤولية اساسية بحماية المدنيين في غزة مضيفا "أن المساعدات الانسانية لا يمكن ان تكون ورقة للتفاوض".
وأضاف ان الحرب ادت الى استشهاد اكثر من 30 الف فلسطيني "معظمهم ليسوا اعضاء في حماس ومنهم الالاف من النساء والاطفال الابرياء الى جانب تعرض نحو مليوني فلسطيني لقصف مستمر وعمليات نزوح بعد ان تدمرت منازلهم وليس لديهم ماء او طعام".
وتابع "انني اعمل على مدار الساعة من اجل التوصل الى اتفاق لوقف اطلاق النار يستمر ستة اسابيع للسماح بإطلاق سراح المزيد من السجناء والرهائن وتكثيف المساعدات الانسانية للمدنيين" فيما اعتبر ان "الحل الحقيقي الوحيد للصراع هو حل الدولتين".
وفي الإطار توعد الرئيس الامريكي باتخاذ المزيد من الاجراءات ضد ميليشيا الحوثي على خلفية تهديد حرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية في البحر الاحمر وخليج عدن.
وقال "شكلت ائتلافا يضم أكثر من عشر دول للدفاع عن حرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية كما أطلقت عمليات لاستهداف الحوثيين والتهديد الذي يشكلونه في البحر الاحمر".
وأكد ان بلاده ملتزمة بالدفاع عن الشحن الدولي وردع هجمات الحوثيين في البحر الاحمر مضيفا "وبصفتي القائد الاعلى للقوات المسلحة لن أتردد في اصدار تعليمات اضافية لحماية مواطنينا وجنودنا في البحر الاحمر".
ومن جانب آخر دعا الرئيس الأمريكي الكونغرس إلى تمرير تمويل جديد لأوكرانيا بهدف تقديم المساعدات الأمنية والعسكرية لكييف فيما شدد على أن الولايات المتحدة ستواصل سياسة عدم إرسال قوات إلى أوكرانيا حيث تخوض روسيا حربا منذ نهاية فبراير 2022.
وقال بايدن إن "الأوكرانيين لا يطلبون جنودا أمريكيين.. في الواقع لا يوجد جنود أمريكيون في حرب أوكرانيا وأنا مصمم على إبقاء الأمر على هذا النحو".
وأضاف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "يسير ويغزو أوكرانيا ويزرع الفوضى في جميع أنحاء أوروبا وخارجها إذا كان أي شخص في هذه القاعة يعتقد أن بوتين سوف يتوقف عند أوكرانيا فأنا أؤكد لكم أنه لن يفعل ذلك".
وأكد بايدن أن أوكرانيا "قادرة على إيقاف بوتين إذا وقفنا إلى جانب أوكرانيا ووفرنا لها الأسلحة للدفاع عن نفسها فهذا كل ما تطلبه أوكرانيا" موجها اللوم إلى أعضاء الكونغرس الذين يعرقلون حزمة المساعدات لأوكرانيا.
وفي السياق أكد الرئيس الأمريكي أهمية حلف شمال الأطلسي (ناتو) مشيرا إلى أننا "جعلنا الحلف أقوى من أي وقت مضى" بانضمام عضوين جديدين هما فنلندا والسويد.
وهذا هو آخر خطاب من نوعه يلقيه بايدن قبل انتهاء ولايته الرئاسية الحالية والرابع له منذ تسلمه السلطة في 20 يناير 2021. (النهاية)

ا م م / ع س ج / ض ح



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