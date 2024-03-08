البرلمان العربي يوجه تحية اعزاز للمرأة الفلسطينية في ظل عدوان الاحتلال الغاشم

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- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 8 - 3 (كونا) -- وجه رئيس البرلمان العربي عادل العسومي تحية إعزاز وتقدير للمرأة الفلسطينية التي تواجه ظروفا قاسية في ظل عدوان الاحتلال الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة وحرمانها من حقوقها الأساسية وفي مقدمتها العيش في أمن واستقرار.
جاء ذلك في بيان أصدره البرلمان العربي اليوم الجمعة بمناسبة يوم المرأة العالمي الذي يوافق الثامن من مارس من كل عام.
وأكد البيان أن المرأة الفلسطينية ستظل رمزا للكفاح والمثابرة والعزيمة التي لا تلين مثمنا الإسهامات التي حققتها المرأة العربية على الصعيد العالمي والإقليمي والعربي وما قدمته لنهضة وتقدم مجتمعها.
واشار إلى أن المرأة العربية وصلت لمناصب رفيعة المستوى ساهمت من خلالها في رفعة وطنها عاليا والدفع بمسيرة التنمية في المنطقة العربية لافتا أن الدول العربية حققت تقدما كبيرا في مجال تمكين المرأة على المستويات كافة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
ودعا إلى ضرورة المضي قدما نحو تحقيق مزيد من التقدم في هذا المجال كون النهوض بالمرأة مرتكزا أساسيا للنهوض بالمجتمعات وتقدمها. (النهاية)
م ف م / ط م ا
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