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البرلمان العربي يوجه تحية اعزاز للمرأة الفلسطينية في ظل عدوان الاحتلال الغاشم

3/8/2024 4:26:00 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 8 - 3 (كونا) -- وجه رئيس البرلمان العربي عادل العسومي تحية إعزاز وتقدير للمرأة الفلسطينية التي تواجه ظروفا قاسية في ظل عدوان الاحتلال الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة وحرمانها من حقوقها الأساسية وفي مقدمتها العيش في أمن واستقرار.
جاء ذلك في بيان أصدره البرلمان العربي اليوم الجمعة بمناسبة يوم المرأة العالمي الذي يوافق الثامن من مارس من كل عام.
وأكد البيان أن المرأة الفلسطينية ستظل رمزا للكفاح والمثابرة والعزيمة التي لا تلين مثمنا الإسهامات التي حققتها المرأة العربية على الصعيد العالمي والإقليمي والعربي وما قدمته لنهضة وتقدم مجتمعها.
واشار إلى أن المرأة العربية وصلت لمناصب رفيعة المستوى ساهمت من خلالها في رفعة وطنها عاليا والدفع بمسيرة التنمية في المنطقة العربية لافتا أن الدول العربية حققت تقدما كبيرا في مجال تمكين المرأة على المستويات كافة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
ودعا إلى ضرورة المضي قدما نحو تحقيق مزيد من التقدم في هذا المجال كون النهوض بالمرأة مرتكزا أساسيا للنهوض بالمجتمعات وتقدمها. (النهاية)

م ف م / ط م ا



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