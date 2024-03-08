فرنسا وشركاؤها يؤكدون دعمهم لأوكرانيا في الدفاع عن استقلالها وسيادتها

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) باريس - 8 - 3 (كونا) -- أكدت فرنسا وشركاؤها وجود "تصميم جماعي وثابت" لدعم أوكرانيا في الدفاع عن استقلالها وسيادتها ووحدة أراضيها وذلك في مواجهة "الانتهاكات الصارخة" لروسيا لمبادئ الأمم المتحدة.
وقالت (الخارجية) الفرنسية في بيان ان ذلك جاء في اجتماع عقده مساء امس الخميس وزيرا الخارجية ستيفان سيجورني والدفاع سيباستيان ليكورنو الفرنسيان عبر تقنية الفيديو مع نظرائهما من 28 دولة بما في ذلك أوكرانيا بالإضافة إلى ممثلي حلف شمال الأطلسي (ناتو) والاتحاد الأوروبي.
وأوضح البيان ان الاجتماع جاء من أجل تعميق مجالات الجهود المبذولة خلال مؤتمر دعم أوكرانيا الذي نظم في العاصمة الفرنسية باريس في 26 فبراير الماضي على مستوى رؤساء الدول والحكومات.
وفي مواجهة "العدوانية المتزايدة للموقف الروسي في أوكرانيا وضد أوروبا وفي مواجهة الانتهاكات الصارخة لمبادئ الأمم المتحدة" اشار البيان الى ان الاجتماع "أتاح التأكيد على التصميم الجماعي والثابت لمساعدة أوكرانيا في الدفاع عن استقلالها وسيادتها ووحدة أراضيها عبر الزمن".
ولفت إلى أنه "تمت دراسة العديد من المبادرات لتعزيز وتوسيع الالتزام المشترك لدعم أوكرانيا بشكل متعمق واستمرار الجهد الجماعي لدعم كفاح أوكرانيا المشروع من أجل حريتها واستقلالها مع الاحترام الكامل لميثاق الأمم المتحدة". (النهاية)
م ع / ط م ا
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