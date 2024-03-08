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فرنسا وشركاؤها يؤكدون دعمهم لأوكرانيا في الدفاع عن استقلالها وسيادتها

3/8/2024 4:26:00 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) باريس - 8 - 3 (كونا) -- أكدت فرنسا وشركاؤها وجود "تصميم جماعي وثابت" لدعم أوكرانيا في الدفاع عن استقلالها وسيادتها ووحدة أراضيها وذلك في مواجهة "الانتهاكات الصارخة" لروسيا لمبادئ الأمم المتحدة.
وقالت (الخارجية) الفرنسية في بيان ان ذلك جاء في اجتماع عقده مساء امس الخميس وزيرا الخارجية ستيفان سيجورني والدفاع سيباستيان ليكورنو الفرنسيان عبر تقنية الفيديو مع نظرائهما من 28 دولة بما في ذلك أوكرانيا بالإضافة إلى ممثلي حلف شمال الأطلسي (ناتو) والاتحاد الأوروبي.
وأوضح البيان ان الاجتماع جاء من أجل تعميق مجالات الجهود المبذولة خلال مؤتمر دعم أوكرانيا الذي نظم في العاصمة الفرنسية باريس في 26 فبراير الماضي على مستوى رؤساء الدول والحكومات.
وفي مواجهة "العدوانية المتزايدة للموقف الروسي في أوكرانيا وضد أوروبا وفي مواجهة الانتهاكات الصارخة لمبادئ الأمم المتحدة" اشار البيان الى ان الاجتماع "أتاح التأكيد على التصميم الجماعي والثابت لمساعدة أوكرانيا في الدفاع عن استقلالها وسيادتها ووحدة أراضيها عبر الزمن".
ولفت إلى أنه "تمت دراسة العديد من المبادرات لتعزيز وتوسيع الالتزام المشترك لدعم أوكرانيا بشكل متعمق واستمرار الجهد الجماعي لدعم كفاح أوكرانيا المشروع من أجل حريتها واستقلالها مع الاحترام الكامل لميثاق الأمم المتحدة". (النهاية)

م ع / ط م ا



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