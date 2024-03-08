سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 33 سنتا ليبلغ 63ر82 دولار

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 8 - 3 (كونا) -- ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 33 سنتا ليبلغ 63ر82 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الخميس مقابل 30ر82 دولار في تداولات يوم أمس الأول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية استقرت العقود الآجلة لخام برنت عند 96ر82 دولار للبرميل في حين انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 20 سنتا لتبلغ 93ر78 دولار. (النهاية)
خ م / ن و ف
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