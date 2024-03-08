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سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 33 سنتا ليبلغ 63ر82 دولار

3/8/2024 4:25:49 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 8 - 3 (كونا) -- ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 33 سنتا ليبلغ 63ر82 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الخميس مقابل 30ر82 دولار في تداولات يوم أمس الأول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية استقرت العقود الآجلة لخام برنت عند 96ر82 دولار للبرميل في حين انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 20 سنتا لتبلغ 93ر78 دولار. (النهاية)

خ م / ن و ف




MENAFN08032024000071011013ID1107952059

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