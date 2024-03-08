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الرئيس الأمريكي: لدينا أفضل اقتصاد في العالم ونريد المنافسة مع الصين وليس الصراع

3/8/2024 4:25:49 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 8 - 3 (كونا) -- قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن بلاده لديها "أفضل اقتصاد في العالم" فيما شدد في الوقت نفسه على أنها تريد المنافسة مع الصين وليس الصراع.
وذكر بايدن في خطاب (حالة الاتحاد) الذي ألقاه مساء أمس الخميس وتناول فيه السياسة الامريكية الداخلية والخارجية والقضايا الدولية أنه يريد "المنافسة مع الصين ولكن ليس الصراع" موضحا أن بلاده "في وضع أقوى للفوز بالمنافسة في القرن الحادي والعشرين ضد الصين أو أي دولة أخرى".
وأضاف أن بلاده "آخذة في الصعود ولدينا أفضل اقتصاد في العالم" مشيرا إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي ارتفع منذ أن تولى منصبه في يناير 2021.
وتابع أن "عجزنا التجاري مع الصين انخفض أيضا إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من عقد من الزمن" موضحا "أننا نقف ضد الممارسات الاقتصادية غير العادلة للصين".
ومن جانب آخر أكد بايدن أن الولايات المتحدة تخطت أسوأ أزمة اقتصادية منذ قرن وبدأت ببناء مستقبل مليء بالإمكانات مضيفا "قبل أن أتولى منصبي تعرضت البلاد لأسوأ جائحة (كورونا المستجد - كوفيد 19) وأسوأ أزمة اقتصادية منذ قرن وقد جئت إلى منصبي وأنا مصمم على اجتياز واحدة من أصعب الفترات في تاريخ البلاد".
وأضاف أن الطريق إلى الأمام "يتمثل في بناء مستقبل مليء بالإمكانيات الأمريكية وبناء اقتصاد من الوسط إلى الخارج ومن الأسفل إلى الأعلى وليس من الأعلى إلى الأسفل والاستثمار في أمريكا كلها وفي جميع الأمريكيين".
وقال إن اقتصاد الولايات المتحدة بات "موضع حسد العالم بلا شك" موضحا أنه "تم خلق 15 مليون فرصة عمل جديدة في ثلاث سنوات فقط وهو رقم قياسي خلال 50 عاما فقط وما زال العدد في ازدياد وتستمر الأجور في الارتفاع".
وأشار بايدن إلى انخفاض معدل التضخم "من 9 بالمئة إلى 3 بالمئة ليصبح الأدنى في العالم" مضيفا "لقد قمنا بالفعل بخفض العجز الفيدرالي بما يزيد على تريليون دولار ووقعت الاتفاق بين الحزبين".
وأوضح أن لديه "تحديا هو خفض العجز الفيدرالي بمقدار 3 تريليونات أخرى من خلال جعل الشركات الكبرى تدفع حصتها العادلة (من الضرائب)" مؤكدا أن "قانون الضرائب العادل هو الطريقة التي نستثمر بها الأشياء ونجعل هذا البلد رائعا في مجال الرعاية الصحية والتعليم والدفاع وغير ذلك الكثير".
وأضاف أن "الإدارة السابقة أقرت تخفيضا ضريبيا بقيمة تريليوني دولار وهو ما استفاد منه بشكل كبير نسبة واحد بالمئة من الأمريكيين أي الأكثر ثراء مما فجر العجز الفيدرالي" مشيرا إلى أن سياسة إدارته تهدف إلى تعزيز ودعم "الضمان الاجتماعي والضمان الصحي والسكن بأسعار معقولة إضافة إلى التعليم المتطور من خلال فرض ضرائب عادلة على أصحاب المداخيل الأعلى وتخفيف أعباء الضرائب عن متوسطي ومنخفضي الأجور".
وأشار بايدن إلى أن بلاده لديها القدرة على أن تصبح "عاصمة التصنيع في العالم" مضيفا "الآن بدلا من القيام باستيراد المنتجات الأجنبية وتصدير الوظائف الأمريكية فإننا نقوم بتصدير المنتجات الأمريكية وخلق وظائف أمريكية هنا في الولايات المتحدة".
وتابع ان سياساته الاقتصادية "اجتذبت 650 مليار دولار من استثمارات القطاع الخاص في التصنيع المتقدم للطاقة النظيفة ما أدى إلى خلق عشرات الآلاف من فرص العمل هنا في أمريكا إضافة إلى استثمار الشركات الخاصة مليارات الدولارات لبناء مصانع رقائق الكترونية جديدة في الولايات المتحدة وغيرها من الاستثمارات بما يشمل تجديد البنية التحتية وصناعة السيارات وبطاريات الشحن الكهربائي والبحوث الطبية".
وأوضح أن بناء مستقبل مزدهر للولايات المتحدة يتطلب إصلاح نظام الهجرة وضبط الحدود الجنوبية للبلاد مشددا على "وجوب العمل فورا لإقرار مشروع قانون لاستيعاب طالبي الهجرة المستحقين لها".
ويعتبر هذا الخطاب هو الأخير من نوعه الذي يلقيه بايدن قبل انتهاء ولايته الرئاسية الحالية والرابع له منذ تسلمه السلطة في 20 يناير 2021.
وتعود بدايات هذا التقليد السنوي إلى أواخر القرن الثامن عشر ولم يكن حينها يسمى خطاب حالة الاتحاد بل اتخذ أكثر من اسم قبل أن تستقر تسميته منذ 1947 على خطاب "حالة الاتحاد" وفق معلومات نشرها الكونغرس. (النهاية)

ع س ج / ر س ر / م ع ح ع



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