الرئيس الأمريكي: لدينا أفضل اقتصاد في العالم ونريد المنافسة مع الصين وليس الصراع

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 8 - 3 (كونا) -- قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن بلاده لديها "أفضل اقتصاد في العالم" فيما شدد في الوقت نفسه على أنها تريد المنافسة مع الصين وليس الصراع.
وذكر بايدن في خطاب (حالة الاتحاد) الذي ألقاه مساء أمس الخميس وتناول فيه السياسة الامريكية الداخلية والخارجية والقضايا الدولية أنه يريد "المنافسة مع الصين ولكن ليس الصراع" موضحا أن بلاده "في وضع أقوى للفوز بالمنافسة في القرن الحادي والعشرين ضد الصين أو أي دولة أخرى".
وأضاف أن بلاده "آخذة في الصعود ولدينا أفضل اقتصاد في العالم" مشيرا إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي ارتفع منذ أن تولى منصبه في يناير 2021.
وتابع أن "عجزنا التجاري مع الصين انخفض أيضا إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من عقد من الزمن" موضحا "أننا نقف ضد الممارسات الاقتصادية غير العادلة للصين".
ومن جانب آخر أكد بايدن أن الولايات المتحدة تخطت أسوأ أزمة اقتصادية منذ قرن وبدأت ببناء مستقبل مليء بالإمكانات مضيفا "قبل أن أتولى منصبي تعرضت البلاد لأسوأ جائحة (كورونا المستجد - كوفيد 19) وأسوأ أزمة اقتصادية منذ قرن وقد جئت إلى منصبي وأنا مصمم على اجتياز واحدة من أصعب الفترات في تاريخ البلاد".
وأضاف أن الطريق إلى الأمام "يتمثل في بناء مستقبل مليء بالإمكانيات الأمريكية وبناء اقتصاد من الوسط إلى الخارج ومن الأسفل إلى الأعلى وليس من الأعلى إلى الأسفل والاستثمار في أمريكا كلها وفي جميع الأمريكيين".
وقال إن اقتصاد الولايات المتحدة بات "موضع حسد العالم بلا شك" موضحا أنه "تم خلق 15 مليون فرصة عمل جديدة في ثلاث سنوات فقط وهو رقم قياسي خلال 50 عاما فقط وما زال العدد في ازدياد وتستمر الأجور في الارتفاع".
وأشار بايدن إلى انخفاض معدل التضخم "من 9 بالمئة إلى 3 بالمئة ليصبح الأدنى في العالم" مضيفا "لقد قمنا بالفعل بخفض العجز الفيدرالي بما يزيد على تريليون دولار ووقعت الاتفاق بين الحزبين".
وأوضح أن لديه "تحديا هو خفض العجز الفيدرالي بمقدار 3 تريليونات أخرى من خلال جعل الشركات الكبرى تدفع حصتها العادلة (من الضرائب)" مؤكدا أن "قانون الضرائب العادل هو الطريقة التي نستثمر بها الأشياء ونجعل هذا البلد رائعا في مجال الرعاية الصحية والتعليم والدفاع وغير ذلك الكثير".
وأضاف أن "الإدارة السابقة أقرت تخفيضا ضريبيا بقيمة تريليوني دولار وهو ما استفاد منه بشكل كبير نسبة واحد بالمئة من الأمريكيين أي الأكثر ثراء مما فجر العجز الفيدرالي" مشيرا إلى أن سياسة إدارته تهدف إلى تعزيز ودعم "الضمان الاجتماعي والضمان الصحي والسكن بأسعار معقولة إضافة إلى التعليم المتطور من خلال فرض ضرائب عادلة على أصحاب المداخيل الأعلى وتخفيف أعباء الضرائب عن متوسطي ومنخفضي الأجور".
وأشار بايدن إلى أن بلاده لديها القدرة على أن تصبح "عاصمة التصنيع في العالم" مضيفا "الآن بدلا من القيام باستيراد المنتجات الأجنبية وتصدير الوظائف الأمريكية فإننا نقوم بتصدير المنتجات الأمريكية وخلق وظائف أمريكية هنا في الولايات المتحدة".
وتابع ان سياساته الاقتصادية "اجتذبت 650 مليار دولار من استثمارات القطاع الخاص في التصنيع المتقدم للطاقة النظيفة ما أدى إلى خلق عشرات الآلاف من فرص العمل هنا في أمريكا إضافة إلى استثمار الشركات الخاصة مليارات الدولارات لبناء مصانع رقائق الكترونية جديدة في الولايات المتحدة وغيرها من الاستثمارات بما يشمل تجديد البنية التحتية وصناعة السيارات وبطاريات الشحن الكهربائي والبحوث الطبية".
وأوضح أن بناء مستقبل مزدهر للولايات المتحدة يتطلب إصلاح نظام الهجرة وضبط الحدود الجنوبية للبلاد مشددا على "وجوب العمل فورا لإقرار مشروع قانون لاستيعاب طالبي الهجرة المستحقين لها".
ويعتبر هذا الخطاب هو الأخير من نوعه الذي يلقيه بايدن قبل انتهاء ولايته الرئاسية الحالية والرابع له منذ تسلمه السلطة في 20 يناير 2021.
وتعود بدايات هذا التقليد السنوي إلى أواخر القرن الثامن عشر ولم يكن حينها يسمى خطاب حالة الاتحاد بل اتخذ أكثر من اسم قبل أن تستقر تسميته منذ 1947 على خطاب "حالة الاتحاد" وفق معلومات نشرها الكونغرس. (النهاية)
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