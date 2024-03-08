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يوم الكويت الرياضي.. مبادرة وطنية تعزز مفهوم الثقافة الرياضية المجتمعية

3/8/2024 4:25:47 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) من محمد العنزي (تقرير)
الكويت - 8 - 3 (كونا) -- (يوم الكويت الرياضي).. مبادرة وطنية تبنتها الحكومة الكويتية وأطلقتها عبر الهيئة العامة للرياضة إيمانا منها بأهمية ممارسة الرياضة وسعيا نحو بناء مجتمع صحي يتمتع أفراده بالسلامة البدنية والعقلية والنفسية.
وتأتي المبادرة التي تبدأ فعالياتها على جسر الشيخ جابر صباح غد السبت تحت رعاية وحضور سمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء وينظمها الاتحاد الكويتي لرياضة الجميع بهدف ترسيخ مفهوم الثقافة الرياضية المجتمعية وتحقيق إحدى ركائز التنمية المستدامة عبر الاستثمار في رأس المال البشري في المجتمع وتحسين قدراته.
وتهدف المبادرة التي حدد لها يوم التاسع من مارس من كل عام إلى مشاركة أفراد المجتمع بمختلف فئاته ومراحله العمرية في نشاط جماعي استثنائي يعكس جهود قطاعات الدولة بتعزيز واقع (الرياضة للجميع) وزيادة الوعي بالثقافة المرتبطة بها في الأوساط المجتمعية وجعل ممارستها أسلوب حياة.
وبهذه المناسبة قال نائب المدير العام لشؤون الرياضة التنافسية بالهيئة العامة للرياضة بشار عبدالله لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الجمعة إن الهيئة من خلال إطلاق هذه مبادرة تطمح إلى تحقيق أهداف عدة من أهمها نشر ثقافة الرياضة المجتمعية.
وأضاف عبدالله أن الرياضة المجتمعية هي أسلوب تتبناه الحكومات المتقدمة بهدف تحفيز الأفراد نحو ممارسة مختلف أنواع الرياضات لخلق مجتمع صحي مستدام ويندرج هذا المفهوم ضمن رؤية الهيئة الاستراتيجية بتوفير بيئة رياضية مستدامة.
وأكد أن عمل الهيئة لا يقتصر على الأنشطة التنافسية بين الأندية الرياضية بل تعمل كذلك على نشر الثقافة الرياضية في الأوساط المجتمعية وتوعية أفراد المجتمع بأهمية ممارسة الرياضة للحصول على صحة أفضل.
وبين أن اختيار اليوم التاسع من شهر مارس من كل عام جاء بالنظر إلى اعتدال طقس البلاد في هذه الفترة مؤكدا أهمية تحقيق الأهداف المنشودة لهذه المبادرة في نسختها الأولى لتكون لبنة تحدد معايير النسخ القادمة.
ولفت عبدالله إلى أن مشاركة سمو رئيس مجلس الوزراء في هذه الفعالية جاءت لتؤكد حرص واهتمام الحكومة بدعم الأنشطة الرياضية في البلاد مشددا على ضرورة انخراط جميع الرياضيين لتشجيع شرائح المجتمع كافة على المشاركة.
من جانبه أكد رئيس الاتحاد الكويتي للرياضة للجميع محمود أبل لـ(كونا) أن مبادرة (يوم الكويت الرياضي) تعتبر انطلاقة لترسيخ الرياضية الجماعية نظرا إلى ما حظيت به من اهتمام ومشاركة من مجلس الوزراء وكبار المسؤولين والقياديين في البلاد علاوة على المجتمع المدني والرياضي.
وقال أبل إن المبادرة تتضمن عدة فعاليات وهي سباق للمشي بمسافة 5 كيلومترات وسباق آخر للدراجات الهوائية بمسافة 15 كيلومترا وتستهدف مشاركة 10 آلاف مشارك من جميع الفئات والأعمار من المواطنين والمقيميين دون أي رسوم.
وأفاد بأن من المقرر أن ينطلق سباق المشي وسباق الدراجات الهوائية في تمام الساعة الثامنة صباحا لتكون نقطة الانطلاق من بداية جسر جابر لينتهي عند الجزيرة الجنوبية المحاذية للجسر التي خصص بها (القرية الرياضية) لاحتضان الختام مؤكدا استعداد وجاهزية اللجنة المنظمة مع كافة الجهات والمؤسسات لتنظيم الفعالية.
وبين أن اعتماد يوم رياضي وطني بمشاركة كل أطياف المجتمع يعكس الاهتمام الراسخ بتعزيز وتشجيع ممارسة الرياضة على مستوى البلاد معربا عن الاعتزاز بتكليف الاتحاد الكويتي للرياضة للجميع بتنظيم هذه الفعالية لرفع الوعي المجتمعي والثقافة الرياضية.
وفي سياق متصل قالت مدير إدارة تعزيز الصحة في وزارة الصحة الدكتورة عبير البحوه لـ(كونا) إن المبادرة تمثل خطوة إيجابية لنشر الوعي الصحي وتشجيع المجتمع على أهمية ممارسة الرياضة للحد من ارتفاع نسبة ما يسمى بالخمول البدني والتي تشكل تداعياته خطورة على صحة الفرد.
وأكدت البحوه حرص واهتمام وزارة الصحة ممثلة بإدارة تعزيز الصحة بمبادرة (يوم الكويت الرياضي) للمساهمة في نشر الوعي الصحي وحث المجتمع على ممارسة النشاط الحركي للوقاية من الأمراض المرتبطة بنمط الحياة وأهمها السمنة.
وأوضحت أن البيانات الصحية الرسمية في البلاد تظهر أن نسبة الوفيات من الأمراض المرتبطة بنمط الحياة والأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والأوعية الدموية والسمنة والسكري تمثل 79 بالمئة من إجمالي حالات الوفيات في البلاد ويعد الخمول البدني إحدى العوامل المسببة لهذه الأمراض.
وبينت أن الإدارة تبذل كل الجهود بالتعاون مع جهات وقطاعات الدولة لدعم النشاط الرياضي مشيدة بدور جميع الجهات المشاركة في المباردة ودورهم الوطني في تعزيز الثقافة الرياضية وتحفيز ممارستها في المجتمع.
وكان وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الدولة لشؤون الشباب وزير الدولة لشؤون الاتصالات داود معرفي أعلن يوم الأحد الماضي انطلاق فعالية (يوم الكويت الرياضي) لتكون في التاسع من مارس كل عام.
وتنطلق النسخة الأولى لهذه الفعالية غدا السبت تحت رعاية وحضور سمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء في جسر جابر وبتنظيم الاتحاد الكويتي للرياضة للجميع وإشراف الهيئة العامة للرياضة. (النهاية)

م ع ا / ن و ف




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