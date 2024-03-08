يوم الكويت الرياضي.. مبادرة وطنية تعزز مفهوم الثقافة الرياضية المجتمعية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) من محمد العنزي (تقرير)
الكويت - 8 - 3 (كونا) -- (يوم الكويت الرياضي).. مبادرة وطنية تبنتها الحكومة الكويتية وأطلقتها عبر الهيئة العامة للرياضة إيمانا منها بأهمية ممارسة الرياضة وسعيا نحو بناء مجتمع صحي يتمتع أفراده بالسلامة البدنية والعقلية والنفسية.
وتأتي المبادرة التي تبدأ فعالياتها على جسر الشيخ جابر صباح غد السبت تحت رعاية وحضور سمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء وينظمها الاتحاد الكويتي لرياضة الجميع بهدف ترسيخ مفهوم الثقافة الرياضية المجتمعية وتحقيق إحدى ركائز التنمية المستدامة عبر الاستثمار في رأس المال البشري في المجتمع وتحسين قدراته.
وتهدف المبادرة التي حدد لها يوم التاسع من مارس من كل عام إلى مشاركة أفراد المجتمع بمختلف فئاته ومراحله العمرية في نشاط جماعي استثنائي يعكس جهود قطاعات الدولة بتعزيز واقع (الرياضة للجميع) وزيادة الوعي بالثقافة المرتبطة بها في الأوساط المجتمعية وجعل ممارستها أسلوب حياة.
وبهذه المناسبة قال نائب المدير العام لشؤون الرياضة التنافسية بالهيئة العامة للرياضة بشار عبدالله لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الجمعة إن الهيئة من خلال إطلاق هذه مبادرة تطمح إلى تحقيق أهداف عدة من أهمها نشر ثقافة الرياضة المجتمعية.
وأضاف عبدالله أن الرياضة المجتمعية هي أسلوب تتبناه الحكومات المتقدمة بهدف تحفيز الأفراد نحو ممارسة مختلف أنواع الرياضات لخلق مجتمع صحي مستدام ويندرج هذا المفهوم ضمن رؤية الهيئة الاستراتيجية بتوفير بيئة رياضية مستدامة.
وأكد أن عمل الهيئة لا يقتصر على الأنشطة التنافسية بين الأندية الرياضية بل تعمل كذلك على نشر الثقافة الرياضية في الأوساط المجتمعية وتوعية أفراد المجتمع بأهمية ممارسة الرياضة للحصول على صحة أفضل.
وبين أن اختيار اليوم التاسع من شهر مارس من كل عام جاء بالنظر إلى اعتدال طقس البلاد في هذه الفترة مؤكدا أهمية تحقيق الأهداف المنشودة لهذه المبادرة في نسختها الأولى لتكون لبنة تحدد معايير النسخ القادمة.
ولفت عبدالله إلى أن مشاركة سمو رئيس مجلس الوزراء في هذه الفعالية جاءت لتؤكد حرص واهتمام الحكومة بدعم الأنشطة الرياضية في البلاد مشددا على ضرورة انخراط جميع الرياضيين لتشجيع شرائح المجتمع كافة على المشاركة.
من جانبه أكد رئيس الاتحاد الكويتي للرياضة للجميع محمود أبل لـ(كونا) أن مبادرة (يوم الكويت الرياضي) تعتبر انطلاقة لترسيخ الرياضية الجماعية نظرا إلى ما حظيت به من اهتمام ومشاركة من مجلس الوزراء وكبار المسؤولين والقياديين في البلاد علاوة على المجتمع المدني والرياضي.
وقال أبل إن المبادرة تتضمن عدة فعاليات وهي سباق للمشي بمسافة 5 كيلومترات وسباق آخر للدراجات الهوائية بمسافة 15 كيلومترا وتستهدف مشاركة 10 آلاف مشارك من جميع الفئات والأعمار من المواطنين والمقيميين دون أي رسوم.
وأفاد بأن من المقرر أن ينطلق سباق المشي وسباق الدراجات الهوائية في تمام الساعة الثامنة صباحا لتكون نقطة الانطلاق من بداية جسر جابر لينتهي عند الجزيرة الجنوبية المحاذية للجسر التي خصص بها (القرية الرياضية) لاحتضان الختام مؤكدا استعداد وجاهزية اللجنة المنظمة مع كافة الجهات والمؤسسات لتنظيم الفعالية.
وبين أن اعتماد يوم رياضي وطني بمشاركة كل أطياف المجتمع يعكس الاهتمام الراسخ بتعزيز وتشجيع ممارسة الرياضة على مستوى البلاد معربا عن الاعتزاز بتكليف الاتحاد الكويتي للرياضة للجميع بتنظيم هذه الفعالية لرفع الوعي المجتمعي والثقافة الرياضية.
وفي سياق متصل قالت مدير إدارة تعزيز الصحة في وزارة الصحة الدكتورة عبير البحوه لـ(كونا) إن المبادرة تمثل خطوة إيجابية لنشر الوعي الصحي وتشجيع المجتمع على أهمية ممارسة الرياضة للحد من ارتفاع نسبة ما يسمى بالخمول البدني والتي تشكل تداعياته خطورة على صحة الفرد.
وأكدت البحوه حرص واهتمام وزارة الصحة ممثلة بإدارة تعزيز الصحة بمبادرة (يوم الكويت الرياضي) للمساهمة في نشر الوعي الصحي وحث المجتمع على ممارسة النشاط الحركي للوقاية من الأمراض المرتبطة بنمط الحياة وأهمها السمنة.
وأوضحت أن البيانات الصحية الرسمية في البلاد تظهر أن نسبة الوفيات من الأمراض المرتبطة بنمط الحياة والأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والأوعية الدموية والسمنة والسكري تمثل 79 بالمئة من إجمالي حالات الوفيات في البلاد ويعد الخمول البدني إحدى العوامل المسببة لهذه الأمراض.
وبينت أن الإدارة تبذل كل الجهود بالتعاون مع جهات وقطاعات الدولة لدعم النشاط الرياضي مشيدة بدور جميع الجهات المشاركة في المباردة ودورهم الوطني في تعزيز الثقافة الرياضية وتحفيز ممارستها في المجتمع.
وكان وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الدولة لشؤون الشباب وزير الدولة لشؤون الاتصالات داود معرفي أعلن يوم الأحد الماضي انطلاق فعالية (يوم الكويت الرياضي) لتكون في التاسع من مارس كل عام.
وتنطلق النسخة الأولى لهذه الفعالية غدا السبت تحت رعاية وحضور سمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء في جسر جابر وبتنظيم الاتحاد الكويتي للرياضة للجميع وإشراف الهيئة العامة للرياضة. (النهاية)
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