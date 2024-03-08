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الأونروا: الوضع في قطاع غزة بتجاوز كل الأوصاف

3/8/2024 4:25:39 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 8 آذار (بترا)- دعا المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، فيليب لازاريني، "إلى فتح المعابر البرية لإيصال المساعدة الإنسانية إلى قطاع غزة".
وأضاف في تصريح صحفي اليوم الجمعة، "نواجه مأساة لا تتعلق فقط بالغذاء في القطاع، والوضع هناك يتجاوز كل الأوصاف ولم نره في أي أزمة سابقة".
وأكد بالقول ، إنه "يتعين السماح بدخول شاحنات المساعدات عبر معابر غزة والإنزال الجوي لا يغني عن المساعدات البرية"، وفق ما نقلته وكالة نوفوستي الاخبارية.
وأردف: "قطاع غزة بات على وشك الدخول في مجاعة والأطفال هناك يموتون بسبب الجوع والعطش" وأنه: "لا بد من فتح المعابر البرية أمام دخول شاحنات المساعدات إلى غزة".
وتابع المفوض العام للأونروا: "لم نتلق حتى الآن أي دليل يؤكد مزاعم إسرائيل بشأن اتهامها موظفينا بالمشاركة في هجوم 7 تشرين الأول"، مؤكدا أنه "سيكون من الخطأ تفكيك (الأونروا) قبل التوصل إلى حل سياسي دائم".
--(بترا)
رصد/ي أ/م ق/أس
08/03/2024 11:44:00

MENAFN08032024000117011021ID1107952056

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