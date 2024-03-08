اتفاقية تعاون بين مؤسسة نهر الأردن ومجلس محافظة العقبة لتمكين المرأة والشباب

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 8 آذار (بترا)- وقع مجلس محافظة العقبة ومؤسسة نهر الأردن اتفاقية تعاون في مجال تدريب وبناء قدرات المرأة والشباب ضمن برنامج دعم وتطوير المجتمعات المحلية في العقبة.
وتنص الاتفاقية التي وقعها رئيس مجلس محافظة العقبة، عماد عمرو، والمديرة العامة لمؤسسة نهر الأردن، إنعام البريشي، مؤخرا، على تنفيذ أنشطة وبرامج لتمكين السيدات والشباب اجتماعيا عبر تعزيز مهارات تطوير الذات، واقتصاديا عبر توفير منح مالية وتدريبات فنية متنوعة تمكنهم من إنشاء مشاريعهم الخاصة من خلال إكسابهم مهارات مرتبطة بالثقافة المالية وإدارة المشاريع والتسويق الإلكتروني، إضافة إلى التشبيك مع الجهات المعنية لتسويق منتجاتهم.
ووفق بيان المؤسسة اليوم الجمعة، فأن مشاريع العام الماضي ضمن الاتفاقية ذاتها تمكنت من بناء مهارات 50 سيدة في مجال الحرف اليدوية.
وتسعى الاتفاقية التي تم توقيعها للعام الثاني على التوالي، إلى توفير خدمات دعم التعلم، وتعزيز مهارات الابتكار لدى 1000 طالب وطالبة في العقبة من خلال نقل تجربة مختبر الابتكار الذي ينفذ حاليا في مقر مركز الملكة رانيا العبدالله لتمكين المجتمعات في البلدة القديمة (حي صلاح الدين) إلى قرى العقبة، وأحيائها النائية، وأطراف البادية، للوصول إلى الفئات المهمشة في تلك المناطق.
وتشتمل الأنشطة على تزويد اليافعين بأدوات خاصة بالابتكار الاجتماعي والإبداع وتوجيههم نحو مسار ريادة الأعمال، ورفع كفاءتهم من خلال صناعة الروبوتات والذكاء الاصطناعي، وترسيخ ثقافة مجتمعية تعزز من دور المخترع والمبتكر، إضافة إلى توفير بيئة تعليمية آمنة من خلال استهداف الأطفال واليافعين وذويهم والمؤسسات التعليمية عبر برامج المؤسسة لحماية الطفل من الإساءة.
وتمكن المشروع المشترك بين المؤسسة والمجلس خلال العام الماضي من دعم 16 مشروعا رياديا للسيدات في مجالات متنوعة بين تجاري وزراعي وخدمي وسياحي، إلى جانب تنفيذ تدريبات متنوعة في مجال تمكين الذات وإدارة المشاريع وصناعة المحتوى لأكثر من 87 سيدة، كما تم تنفيذ 3 أيام مفتوحة استهدفت أكثر من 1400 طفل ويافع استفادوا من أنشطة المركز المتنوعة الخاصة بمفاهيم حماية الطفل والأسرة.
وتم تأهيل وتدريب 10 متطوعين من المجتمع المحلي في مدينة وقرى محافظة العقبة بمهارت متنوعة في مجال الابتكار الاجتماعي، حيث تمكنوا من الوصول إلى أكثر من 2100 طالب وطالبة من مختلف المناطق المستهدفة ضمن نشاط حافلة الابتكار المتنقلة.
--(بترا)
رخ/م ق/أس
08/03/2024 11:41:01
MENAFN08032024000117011021ID1107952055
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