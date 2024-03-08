اتفاقية تعاون بين مؤسسة نهر الأردن ومجلس محافظة العقبة لتمكين المرأة والشباب

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 8 آذار (بترا)- وقع مجلس محافظة العقبة ومؤسسة نهر الأردن اتفاقية تعاون في مجال تدريب وبناء قدرات المرأة والشباب ضمن برنامج دعم وتطوير المجتمعات المحلية في العقبة.

وتنص الاتفاقية التي وقعها رئيس مجلس محافظة العقبة، عماد عمرو، والمديرة العامة لمؤسسة نهر الأردن، إنعام البريشي، مؤخرا، على تنفيذ أنشطة وبرامج لتمكين السيدات والشباب اجتماعيا عبر تعزيز مهارات تطوير الذات، واقتصاديا عبر توفير منح مالية وتدريبات فنية متنوعة تمكنهم من إنشاء مشاريعهم الخاصة من خلال إكسابهم مهارات مرتبطة بالثقافة المالية وإدارة المشاريع والتسويق الإلكتروني، إضافة إلى التشبيك مع الجهات المعنية لتسويق منتجاتهم.

ووفق بيان المؤسسة اليوم الجمعة، فأن مشاريع العام الماضي ضمن الاتفاقية ذاتها تمكنت من بناء مهارات 50 سيدة في مجال الحرف اليدوية.

وتسعى الاتفاقية التي تم توقيعها للعام الثاني على التوالي، إلى توفير خدمات دعم التعلم، وتعزيز مهارات الابتكار لدى 1000 طالب وطالبة في العقبة من خلال نقل تجربة مختبر الابتكار الذي ينفذ حاليا في مقر مركز الملكة رانيا العبدالله لتمكين المجتمعات في البلدة القديمة (حي صلاح الدين) إلى قرى العقبة، وأحيائها النائية، وأطراف البادية، للوصول إلى الفئات المهمشة في تلك المناطق.

وتشتمل الأنشطة على تزويد اليافعين بأدوات خاصة بالابتكار الاجتماعي والإبداع وتوجيههم نحو مسار ريادة الأعمال، ورفع كفاءتهم من خلال صناعة الروبوتات والذكاء الاصطناعي، وترسيخ ثقافة مجتمعية تعزز من دور المخترع والمبتكر، إضافة إلى توفير بيئة تعليمية آمنة من خلال استهداف الأطفال واليافعين وذويهم والمؤسسات التعليمية عبر برامج المؤسسة لحماية الطفل من الإساءة.

وتمكن المشروع المشترك بين المؤسسة والمجلس خلال العام الماضي من دعم 16 مشروعا رياديا للسيدات في مجالات متنوعة بين تجاري وزراعي وخدمي وسياحي، إلى جانب تنفيذ تدريبات متنوعة في مجال تمكين الذات وإدارة المشاريع وصناعة المحتوى لأكثر من 87 سيدة، كما تم تنفيذ 3 أيام مفتوحة استهدفت أكثر من 1400 طفل ويافع استفادوا من أنشطة المركز المتنوعة الخاصة بمفاهيم حماية الطفل والأسرة.

وتم تأهيل وتدريب 10 متطوعين من المجتمع المحلي في مدينة وقرى محافظة العقبة بمهارت متنوعة في مجال الابتكار الاجتماعي، حيث تمكنوا من الوصول إلى أكثر من 2100 طالب وطالبة من مختلف المناطق المستهدفة ضمن نشاط حافلة الابتكار المتنقلة.

--(بترا)

رخ/م ق/أس

08/03/2024 11:41:01

