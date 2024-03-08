غريفيث: أكثر من 500 ألف شخص في غزة على شفا المجاعة

غريفيث: أكثر من 500 ألف شخص في غزة على شفا المجاعة
التاريخ
3/8/2024 4:25:38 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 8 آذار (بترا)- قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث، إن أكثر من 500 ألف شخص في غزة على شفا المجاعة، وإن الأطفال يموتون جوعاً.
ودعا غريفيث في بيان نشره على حسابه على منصة إكس اليوم الجمعة، إلى وقف إطلاق النار في غزة والالتزام الكامل بقواعد الحرب.
وطالب غريفيث بتوفير نقاط دخول آمنة وطرق إمداد إضافية وحماية أفضل لقوافل المساعدات الإنسانية.
--(بترا)
رصد/ي أ/أس
08/03/2024 11:14:30
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