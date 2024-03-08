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غريفيث: أكثر من 500 ألف شخص في غزة على شفا المجاعة

3/8/2024 4:25:38 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 8 آذار (بترا)- قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث، إن أكثر من 500 ألف شخص في غزة على شفا المجاعة، وإن الأطفال يموتون جوعاً.
ودعا غريفيث في بيان نشره على حسابه على منصة إكس اليوم الجمعة، إلى وقف إطلاق النار في غزة والالتزام الكامل بقواعد الحرب.
وطالب غريفيث بتوفير نقاط دخول آمنة وطرق إمداد إضافية وحماية أفضل لقوافل المساعدات الإنسانية.
--(بترا)
رصد/ي أ/أس
08/03/2024 11:14:30

MENAFN08032024000117011021ID1107952053

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