صحة غزة: قوات الإحتلال قتلت 9 آلاف سيدة منذ بداية العدوان

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 8 آذار (بترا)- قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، الدكتور أشرف القدرة، إن إسرائيل قتلت 9 آلاف سيدة منذ بداية العدوان على غزة في 7 تشرين الأول، منهن الأمهات والحوامل والكوادر الصحية.

وأشار القدرة في بيان صحفي باليوم العالمي للمرأة، إلى أن 60 ألف سيدة حامل في القطاع، يعانين سوء التغذية والجفاف وانعدام الرعاية الصحية المناسبة، ونحو 5 آلاف سيدة يلدن شهريا في ظروف "قاسية وغير آمنة ولا صحية" نتيجة القصف والتشريد.

واعتبر، أن صمت المجتمع الدولي ساهم في الإبادة الجماعية التي تتعرض لها النساء الفلسطينيات وأطفالهن وعائلاتهن يوميا على أيدي قوات الإحتلال الإسرائيلي.

وأوضح القدرة، أن النساء يشكلن 49 بالمئة من سكان القطاع معظمهن في سن الإنجاب، مما يفاقم أوضاعهن الصحية والنفسية نتيجة العدوان الإسرائيلي.

وأكد، أن المرأة الفلسطينية وخاصة في قطاع غزة تتعرض "لأسوأ كارثة إنسانية" من القتل والتشريد والاعتقال والإجهاض والأوبئة والموت جوعا جراء الحرب الإسرائيلية.

وطالب الأمم المتحدة بالعمل على وقف فوري للعدوان الإسرائيلي والإبادة الجماعية التي تتعرض لها المرأة الفلسطينية وأسرتها.

وناشد القدرة مؤسسات المرأة حول العالم بالوقوف إلى جانب المرأة الفلسطينية وتحشيد الطاقات للمطالبة لوقف العدوان الإسرائيلي، كما طالب المؤسسات الدولية بدعم الإحتياجات المعيشية والصحية والنفسية والإجتماعية للمرأة الفلسطينية وخاصة في قطاع غزة.

--(بترا)

أ ش/م ق/أس

08/03/2024 10:31:59

