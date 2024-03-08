صحة غزة: قوات الإحتلال قتلت 9 آلاف سيدة منذ بداية العدوان

(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 8 آذار (بترا)- قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، الدكتور أشرف القدرة، إن إسرائيل قتلت 9 آلاف سيدة منذ بداية العدوان على غزة في 7 تشرين الأول، منهن الأمهات والحوامل والكوادر الصحية.
وأشار القدرة في بيان صحفي باليوم العالمي للمرأة، إلى أن 60 ألف سيدة حامل في القطاع، يعانين سوء التغذية والجفاف وانعدام الرعاية الصحية المناسبة، ونحو 5 آلاف سيدة يلدن شهريا في ظروف "قاسية وغير آمنة ولا صحية" نتيجة القصف والتشريد.
واعتبر، أن صمت المجتمع الدولي ساهم في الإبادة الجماعية التي تتعرض لها النساء الفلسطينيات وأطفالهن وعائلاتهن يوميا على أيدي قوات الإحتلال الإسرائيلي.
وأوضح القدرة، أن النساء يشكلن 49 بالمئة من سكان القطاع معظمهن في سن الإنجاب، مما يفاقم أوضاعهن الصحية والنفسية نتيجة العدوان الإسرائيلي.
وأكد، أن المرأة الفلسطينية وخاصة في قطاع غزة تتعرض "لأسوأ كارثة إنسانية" من القتل والتشريد والاعتقال والإجهاض والأوبئة والموت جوعا جراء الحرب الإسرائيلية.
وطالب الأمم المتحدة بالعمل على وقف فوري للعدوان الإسرائيلي والإبادة الجماعية التي تتعرض لها المرأة الفلسطينية وأسرتها.
وناشد القدرة مؤسسات المرأة حول العالم بالوقوف إلى جانب المرأة الفلسطينية وتحشيد الطاقات للمطالبة لوقف العدوان الإسرائيلي، كما طالب المؤسسات الدولية بدعم الإحتياجات المعيشية والصحية والنفسية والإجتماعية للمرأة الفلسطينية وخاصة في قطاع غزة.
--(بترا)
أ ش/م ق/أس
08/03/2024 10:31:59
MENAFN08032024000117011021ID1107952051
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