ارتفاع أسعار النفط وسط زيادة الطلب

ارتفاع أسعار النفط وسط زيادة الطلب
التاريخ
3/8/2024 4:25:38 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 8 آذار (بترا)- ارتفعت أسعار النفط في تعاملات اليوم الجمعة، بدعم من نمو الطلب على الخام في الولايات المتحدة والصين أكبر اقتصادين في العالم، وارتفاع استهلاك الوقود في الهند الشهر الماضي.
وعلى صعيد التداولات التي أوردتها شبكة سي إن بي سي الاقتصادية، فقد ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 0.6 بالمئة إلى 83.45 دولار للبرميل، كما زادت عقود الخام الأميركي بنسبة 0.8 بالمئة، مسجلة 79.54 دولار للبرميل.
--(بترا)
رصد/ي أ/م ق/أس
08/03/2024 10:27:55
MENAFN08032024000117011021ID1107952050
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