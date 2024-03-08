ارتفاع أسعار النفط وسط زيادة الطلب

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 8 آذار (بترا)- ارتفعت أسعار النفط في تعاملات اليوم الجمعة، بدعم من نمو الطلب على الخام في الولايات المتحدة والصين أكبر اقتصادين في العالم، وارتفاع استهلاك الوقود في الهند الشهر الماضي.

وعلى صعيد التداولات التي أوردتها شبكة سي إن بي سي الاقتصادية، فقد ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 0.6 بالمئة إلى 83.45 دولار للبرميل، كما زادت عقود الخام الأميركي بنسبة 0.8 بالمئة، مسجلة 79.54 دولار للبرميل.

--(بترا)

رصد/ي أ/م ق/أس

08/03/2024 10:27:55

