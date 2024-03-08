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ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية 400 نقطة

3/8/2024 4:25:38 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

نيويورك 8 آذار (بترا)- ارتفعت مؤشرات الأسهم الأميركية الليلة الماضية، أكثر من 420 نقطة، فيما استقر سعر النفط الخام الأميركي "وست تكساس" عند 78.91 دولار للبرميل الواحد.
وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي، أمس الخميس 130 نقطة ليصل إلى 38791 نقطة، وارتفع مؤشر "نازداك" الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة 241 نقطة ليصل إلى 16273 نقطة.
كما ارتفع مؤشر (S&P500) نحو 52 نقطة ليصل إلى 5157 نقطة.
--(بترا)
م د/أس
08/03/2024 09:13:36

MENAFN08032024000117011021ID1107952049

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