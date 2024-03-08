ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية 400 نقطة

ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية 400 نقطة
التاريخ
3/8/2024 4:25:38 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
نيويورك 8 آذار (بترا)- ارتفعت مؤشرات الأسهم الأميركية الليلة الماضية، أكثر من 420 نقطة، فيما استقر سعر النفط الخام الأميركي "وست تكساس" عند 78.91 دولار للبرميل الواحد.
وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي، أمس الخميس 130 نقطة ليصل إلى 38791 نقطة، وارتفع مؤشر "نازداك" الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة 241 نقطة ليصل إلى 16273 نقطة.
كما ارتفع مؤشر (S&P500) نحو 52 نقطة ليصل إلى 5157 نقطة.
--(بترا)
م د/أس
08/03/2024 09:13:36
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