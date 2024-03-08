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بايدن يأمر الجيش الأميركي بإنشاء ميناء في غزة لإيصال المساعدات

3/8/2024 4:23:25 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، مساء الخميس، أنه أمر الجيش الأميركي بإنشاء ميناء مؤقت في غزة لإيصال مزيد من المساعدات الإنسانية بحرا إلى القطاع الفلسطيني المحاصر.


وقال بايدن في خطابه السنوي بشأن حال الاتّحاد، "لقد أمرت هذه الليلة الجيش الأميركي بقيادة مهمة طارئة لإنشاء رصيف مؤقت في البحر الأبيض المتوسط على ساحل غزة يمكنه استقبال سفن كبيرة محمّلة بالغذاء والماء والدواء والملاجئ المؤقتة".


وأكّد بايدن أنّه "لن تكون هناك قوات أميركية على الأرض".


وأوضح أنّ "من شأن هذا الرصيف البحري المؤقت أن يتيح زيادة هائلة في كمية المساعدات الإنسانية التي تصل إلى غزة كل يوم".

لكنّ الرئيس الأميركي شدّد على أنّه "ينبغي على إسرائيل أيضا أن تقوم بدورها: ينبغي على إسرائيل أن تسمح بدخول المزيد من المساعدات إلى غزة وأن تضمن عدم وقوع العاملين في المجال الإنساني في مرمى النيران".

وأكّد بايدن أنّ "حماية وإنقاذ أرواح الأبرياء يجب أن تكون أولوية

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