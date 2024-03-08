بايدن يأمر الجيش الأميركي بإنشاء ميناء في غزة لإيصال المساعدات

(MENAFN
- Alghad Newspaper) أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، مساء الخميس، أنه أمر الجيش الأميركي بإنشاء ميناء مؤقت في غزة لإيصال مزيد من المساعدات الإنسانية بحرا إلى القطاع الفلسطيني المحاصر.
وقال بايدن في خطابه السنوي بشأن حال الاتّحاد، "لقد أمرت هذه الليلة الجيش الأميركي بقيادة مهمة طارئة لإنشاء رصيف مؤقت في البحر الأبيض المتوسط على ساحل غزة يمكنه استقبال سفن كبيرة محمّلة بالغذاء والماء والدواء والملاجئ المؤقتة".
وأكّد بايدن أنّه "لن تكون هناك قوات أميركية على الأرض".
وأوضح أنّ "من شأن هذا الرصيف البحري المؤقت أن يتيح زيادة هائلة في كمية المساعدات الإنسانية التي تصل إلى غزة كل يوم".
لكنّ الرئيس الأميركي شدّد على أنّه "ينبغي على إسرائيل أيضا أن تقوم بدورها: ينبغي على إسرائيل أن تسمح بدخول المزيد من المساعدات إلى غزة وأن تضمن عدم وقوع العاملين في المجال الإنساني في مرمى النيران".
وأكّد بايدن أنّ "حماية وإنقاذ أرواح الأبرياء يجب أن تكون أولوية
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