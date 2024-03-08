وفاة سيدة وإصابة زوجها إثر حريق منزلهما في عمّان



وأوضح الناطق باسم المديرية، عامر السرطاوي، أن "كوادر الاطفاء والاسعاف في مديرية دفاع مدني وسط عمان تعاملت اليوم مع حريق شب داخل أحد المنازل السكنية بمنطقة الجاردنز في محافظة العاصمة".



وتابع السرطاوي في بيان، "نتج عن الحريق وفاة سيدة تبلغ من العمر (76) عاما إثر استنشاقها للغازات المنبعثة من الحريق وإصابة زوجها بحروق مختلفة في الجسم، حيث عملت فرق الاطفاء على اخماد الحريق والسيطرة عليه بالكامل".



وبحسب السرطاوي فإن "فرق الاسعاف تولت تقديم الاسعافات الأولية اللازمة للمصاب ومن ثم نقله واخلاء الوفاة إلى مستشفى الجامعة الأردنية والمصاب قيد العلاج" مشيرا إلى "فتح تحقيق لمعرفة سبب الحريق".