وفاة سيدة وإصابة زوجها إثر حريق منزلهما في عمّان

(MENAFN
- Alghad Newspaper) توفيت سيدة وأصيب زوجها إثر حريق شب داخل منزل في منطقة الجاردنز في عمّان، بحسب بيان لمديرية الأمن العام الجمعة.
وأوضح الناطق باسم المديرية، عامر السرطاوي، أن "كوادر الاطفاء والاسعاف في مديرية دفاع مدني وسط عمان تعاملت اليوم مع حريق شب داخل أحد المنازل السكنية بمنطقة الجاردنز في محافظة العاصمة".
وتابع السرطاوي في بيان، "نتج عن الحريق وفاة سيدة تبلغ من العمر (76) عاما إثر استنشاقها للغازات المنبعثة من الحريق وإصابة زوجها بحروق مختلفة في الجسم، حيث عملت فرق الاطفاء على اخماد الحريق والسيطرة عليه بالكامل".
وبحسب السرطاوي فإن "فرق الاسعاف تولت تقديم الاسعافات الأولية اللازمة للمصاب ومن ثم نقله واخلاء الوفاة إلى مستشفى الجامعة الأردنية والمصاب قيد العلاج" مشيرا إلى "فتح تحقيق لمعرفة سبب الحريق".
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