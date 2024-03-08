مقررة أممية: وضع المرأة الفلسطينية امتحان فشل فيه المجتمع الدولي

مقررة أممية: وضع المرأة الفلسطينية امتحان فشل فيه المجتمع الدولي
التاريخ
3/8/2024 4:23:25 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) قالت المقررة الأممية للعنف ضد المرأة ريم سالم إن وضع المرأة الفلسطينية هو الامتحان الذي فشل فيه المجتمع الدولي، مؤكدة أن النساء في قطاع غزة يعشن في ظروف غير إنسانية بظل نقص المساعدات الحاد.
وشددت على ضرورة وقف القتال وإدخال المساعدات، مشيرة إلى أن إسرائيل تتحمل كقوة محتلة مسؤولية ما تعيشه النساء بالقطاع.
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