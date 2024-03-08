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مقررة أممية: وضع المرأة الفلسطينية امتحان فشل فيه المجتمع الدولي

3/8/2024 4:23:25 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قالت المقررة الأممية للعنف ضد المرأة ريم سالم إن وضع المرأة الفلسطينية هو الامتحان الذي فشل فيه المجتمع الدولي، مؤكدة أن النساء في قطاع غزة يعشن في ظروف غير إنسانية بظل نقص المساعدات الحاد.


وشددت على ضرورة وقف القتال وإدخال المساعدات، مشيرة إلى أن إسرائيل تتحمل كقوة محتلة مسؤولية ما تعيشه النساء بالقطاع.


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