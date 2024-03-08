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صحة غزة: المجتمع الدولي صمت عن الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة بحق المرأة الفلسطينية

3/8/2024 4:23:25 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) اعتبر المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة، أن المجتمع الدولي "تنكر لحقوق المرأة الفلسطينية وصمت عن الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة بحقها".
وقال المتحدث باسم الوزارة في بيان: "عشية اليوم العالمي للمرأة الذي يحتشد فيه العالم للدعوة إلى الاستثمار في المرأة لتسريع وتيرة التقدم، فإننا نلفت نظر العالم أن المجتمع الدولي تنكر لحقوق المرأة الفلسطينية وصمت عن الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة بحقها".
وتابع: "صمت المجتمع الدولي ساهم في الإبادة الجماعية التي تتعرض لها النساء الفلسطينيات وأطفالهن وعائلاتهن يوميا على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي المدعومة أمريكيا وأوروبيا".
وأضاف: "النساء يشكلن 49% من سكان قطاع غزة معظمهن في سن الإنجاب، مما يفاقم أوضاعهن الصحية والنفسية نتيجة العدوان الاسرائيلي".
وأردف: "المرأة الفلسطينية وخاصة في القطاع تتعرض لأسوأ كارثة إنسانية من القتل والتشريد والاعتقال والإجهاض والأوبئة والموت جوعا نتيجة العدوان الإسرائيلي".
وقال: "الاحتلال الإسرائيلي قتل نحو 9 آلاف سيدة منهن آلاف الأمهات والسيدات الحوامل والكوادر الصحية".
وكشف: "60 ألف سيدة حامل في غزة يعانين من سوء التغذية والجفاف وانعدام الرعاية الصحية المناسبة، ونحو 5000 سيدة حامل في القطاع يلدن شهريا في ظروف قاسية وغير آمنة وغير صحية نتيجة القصف والتشريد".
وطالب المتحدث باسم وزارة الصحة الأمم المتحدة بـ"العمل على وقف فوري للعدوان الإسرائيلي والإبادة الجماعية التي تتعرض لها المرأة الفلسطينية وأسرتها".
كما طالب مؤسسات المرأة حول العالم بالوقوف إلى جانب المرأة الفلسطينية وتحشيد الطاقات للمطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي".
وطالب "المؤسسات الدولية بدعم الاحتياجات المعيشية والصحية والنفسية والاجتماعية للمرأة الفلسطينية وخاصة في القطاع".

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