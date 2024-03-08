الذهب يتجه لأفضل أداء أسبوعي في 5 أشهر

(MENAFN
- Alghad Newspaper) استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة، لكنها تتجه نحو تسجيل أفضل أداء أسبوعي في 5 أشهر بعد الإرتفاع لأعلى مستوى على الإطلاق.
وجاءت مكاسب المعدن الأصفر بعدما عززت تصريحات رئيس الفدرالي جيروم باول الرهانات على خفض الفائدة منتصف العام الجاري، إضافة إلى أن الدولار الأميركي يتجه نحو أكبر خسائر أسبوعية في 2024، بما يعزز الشهية نحو الذهب إذ يصبح أقل تكلفة للمشترين بالعملات الأخرى، وفقا لشبكة سي إن بي سي الاقتصادية.
وعلى صعيد التداولات، استقرت العقود الآجلة للذهب عند مستويات 2164.7 دولار للأونصة. وارتفعت الأسعار في المعاملات الفورية بأكثر من 3.5 يالمئة من بداية الأسبوع.
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