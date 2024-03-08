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الذهب يتجه لأفضل أداء أسبوعي في 5 أشهر

3/8/2024 4:23:25 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة، لكنها تتجه نحو تسجيل أفضل أداء أسبوعي في 5 أشهر بعد الإرتفاع لأعلى مستوى على الإطلاق.


وجاءت مكاسب المعدن الأصفر بعدما عززت تصريحات رئيس الفدرالي جيروم باول الرهانات على خفض الفائدة منتصف العام الجاري، إضافة إلى أن الدولار الأميركي يتجه نحو أكبر خسائر أسبوعية في 2024، بما يعزز الشهية نحو الذهب إذ يصبح أقل تكلفة للمشترين بالعملات الأخرى، وفقا لشبكة سي إن بي سي الاقتصادية.


وعلى صعيد التداولات، استقرت العقود الآجلة للذهب عند مستويات 2164.7 دولار للأونصة. وارتفعت الأسعار في المعاملات الفورية بأكثر من 3.5 يالمئة من بداية الأسبوع.

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