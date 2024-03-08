شركة .Hartree Partners (UK) Ltd تستحوذ على حصة 50% في شركة Biomethane Expert Botres Holding Gmbh

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أعلنت شركة Hartree Partners (UK) Limited ("يشار إليها هنا باسم Hartree")، وهي شركة فرعية مملوكة بالكامل لشركة Hartree Partners LP، والتي يشترك في ملكيتها شركاؤها والصناديق التي تديرها شركة Oaktree Capital Management، أنها وقعت اتفاقية استحواذ على حصة 50% في شركة Botres Holding GmbH والشركات التابعة لها ("يشار إليها هنا باسم Botres"). يقع المقر الرئيسي لشركة Botres في غراتس، بالنمسا، وهي المورد الرئيسي لمحطات الغاز الحيوي الصناعية الحديثة للغاية والمصافي الحيوية في النمسا وجمهورية التشيك وبولندا وإيطاليا وإسبانيا وتركيا. من خلال Bio Scraper، نظام معالجة النفايات الحيوية عالي الكفاءة، تغطي Botres سلسلة المعالجة بأكملها من المعالجة المسبقة لجميع أنواع النفايات العضوية إلى الإنتاج الفعال للطاقة الخضراء.

منذ تأسيسها في عام 2012، قامت Botres ببناء العديد من مصانع الغاز الحيوي في جميع أنحاء أوروبا وتركيا وتخدم بعض أكبر شركات إدارة النفايات والبنية التحتية في العالم. يقود Botres مؤسساها الدكتور Stefan Kromus والدكتور Markus Grasmug، اللذان يعملان كمديرين إداريين. يتمتع الدكتور Kromus والدكتور Grasmug معًا بأكثر من 40 عامًا من الخبرة في تصميم وتطوير وبناء وتشغيل محطات الميثان الحيوي التي تركز على النفايات.

تتعاون Hartree مع Botres لتطوير شركة أوروبية لإنتاج الميثان الحيوي مع التركيز على المواد الأولية المتوافقة مع توجيه الطاقة المتجددة RED))، والتي ستعمل تحت العلامة التجارية Botres. ستركز الشركة على أنشطة تطوير الأصول في بلدان مختارة داخل الاتحاد الأوروبي وستتوسع إلى بلدان إضافية على أساس الفرصة.

"نحن متحمسون للشراكة مع Botres، التي تجعلها تقنيتها المبتكرة وسجلها الحافل في مجال الغاز الحيوي شريكًا ممتازًا لفريقنا ونحن ندخل سوق إنتاج الميثان الحيوي الأوروبي. قال Stephen Hendel، الشريك الإداري المؤسس لشركة Hartree Partners LP: "يتماشى هذا التعاون بشكل مباشر مع انتقال Hartree إلى الاستثمار في حلول الطاقة المتجددة، ونتطلع إلى لعب دور في تزويد أوروبا بالميثان الحيوي النظيف والموثوق به".

وقال الدكتور Kromus: "يسعدنا الشروع في هذا الفصل الجديد مع Hartree Partners. تمثل هذه الشراكة فرصة كبيرة لتسريع نمو أعمال إنتاج الميثان الحيوي لدينا وترسيخ مكانة Botres كلاعب رائد في هذه الصناعة. نحن على ثقة من أنه من خلال الجمع بين خبرتنا ومواردنا، يمكننا تحقيق نتائج استثنائية لأصحاب المصلحة لدينا والمساهمة بشكل هادف في انتقال أوروبا نحو مستقبل طاقة أكثر استدامة".

حول Hartree:

Hartree Partners (UK) Limited هي شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة Hartree Partners, LP، وهي شراكة محدودة منظمة بموجب قوانين ولاية ديلاوير وهي شركة سلع عالمية تتداول بنشاط في النفط والغاز والطاقة والمنتجات المكررة والشحن والمعادن والأسهم. تأسست شركة Hartree Partners, LP منذ أكثر من 25 عامًا وهي مملوكة بشكل مشترك من قِبل الإدارة العليا والصناديق التي تديرها Oaktree.

تتمتع Hartree بسجل حافل فريد يزيد عن 25 عامًا في تجارة الملكية والاستثمار في أسواق الطاقة في جميع أنحاء العالم. تتراوح خبرتنا في تطوير الأصول ما بين ناقلات النفط العملاقة، والنفط والغاز وتخزين الطاقة، وتوليد الطاقة (التقليدية والمتجددة)، ومرافق إنتاج الغاز، فضلاً عن أصول تكرير النفط في الولايات المتحدة. في أوروبا، تشارك Hartree في سوق الطاقة في المملكة المتحدة من خلال محفظة من أصول الطاقة القصوى، بالإضافة إلى محفظة من أصول توليد الطاقة المتجددة لعموم أوروبا. اكتسبت Hartree قاعدة معرفية عميقة في تشغيل هذه الأصول من خلال تحليلات البيانات الواسعة ولديها ثروة من الخبرة في هيكلة المعاملات للطاقة المتجددة وإدارة الحمل المتقطع.

حول Botres:

تعد شركة Botres Holding/Botres Global GmbH، التي يقع مقرها الرئيسي في غراتس، بالنمسا، موردًا رائدًا لتكنولوجيا الغاز الحيوي الحديثة للهضم اللاهوائي على نطاق صناعي، وتغطي سلسلة العمليات بأكملها بدءًا من المعالجة المسبقة لجميع أنواع النفايات العضوية والسماد والمخلفات الأخرى إلى الإنتاج الفعال للطاقة الخضراء. تأسست Botres في عام 2012 وانبثقت من تطوير التكنولوجيا في واحد من أكبر وأنجح مصانع الهضم اللاهوائي في العالم في إيطاليا.

على مدى السنوات الماضية، قامت Botres ببناء العديد من مصانع الغاز الحيوي في مختلف البلدان الأوروبية وتركيا وأستراليا. من بين عملاء Botres بعض أكبر شركات إدارة النفايات والبنية التحتية في العالم. مع تطوير نظام معالجة النفايات الحيوية عالي الكفاءة (Bio Scraper)، تستطيع Botres معالجة أي نوع من النفايات العضوية بشكل أساسي. بالإضافة إلى ذلك، يضمن التصميم التكنولوجي واستقرار العملية للمصانع نفقات دورة الحياة المثلى.

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