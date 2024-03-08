شركة .Hartree Partners (UK) Ltd تستحوذ على حصة 50% في شركة Biomethane Expert Botres Holding Gmbh

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أعلنت شركة Hartree Partners (UK) Limited ("يشار إليها هنا باسم Hartree")، وهي شركة فرعية مملوكة بالكامل لشركة Hartree Partners LP، والتي يشترك في ملكيتها شركاؤها والصناديق التي تديرها شركة Oaktree Capital Management، أنها وقعت اتفاقية استحواذ على حصة 50% في شركة Botres Holding GmbH والشركات التابعة لها ("يشار إليها هنا باسم Botres"). يقع المقر الرئيسي لشركة Botres في غراتس، بالنمسا، وهي المورد الرئيسي لمحطات الغاز الحيوي الصناعية الحديثة للغاية والمصافي الحيوية في النمسا وجمهورية التشيك وبولندا وإيطاليا وإسبانيا وتركيا. من خلال Bio Scraper، نظام معالجة النفايات الحيوية عالي الكفاءة، تغطي Botres سلسلة المعالجة بأكملها من المعالجة المسبقة لجميع أنواع النفايات العضوية إلى الإنتاج الفعال للطاقة الخضراء.
منذ تأسيسها في عام 2012، قامت Botres ببناء العديد من مصانع الغاز الحيوي في جميع أنحاء أوروبا وتركيا وتخدم بعض أكبر شركات إدارة النفايات والبنية التحتية في العالم. يقود Botres مؤسساها الدكتور Stefan Kromus والدكتور Markus Grasmug، اللذان يعملان كمديرين إداريين. يتمتع الدكتور Kromus والدكتور Grasmug معًا بأكثر من 40 عامًا من الخبرة في تصميم وتطوير وبناء وتشغيل محطات الميثان الحيوي التي تركز على النفايات.
تتعاون Hartree مع Botres لتطوير شركة أوروبية لإنتاج الميثان الحيوي مع التركيز على المواد الأولية المتوافقة مع توجيه الطاقة المتجددة RED))، والتي ستعمل تحت العلامة التجارية Botres. ستركز الشركة على أنشطة تطوير الأصول في بلدان مختارة داخل الاتحاد الأوروبي وستتوسع إلى بلدان إضافية على أساس الفرصة.
"نحن متحمسون للشراكة مع Botres، التي تجعلها تقنيتها المبتكرة وسجلها الحافل في مجال الغاز الحيوي شريكًا ممتازًا لفريقنا ونحن ندخل سوق إنتاج الميثان الحيوي الأوروبي. قال Stephen Hendel، الشريك الإداري المؤسس لشركة Hartree Partners LP: "يتماشى هذا التعاون بشكل مباشر مع انتقال Hartree إلى الاستثمار في حلول الطاقة المتجددة، ونتطلع إلى لعب دور في تزويد أوروبا بالميثان الحيوي النظيف والموثوق به".
وقال الدكتور Kromus: "يسعدنا الشروع في هذا الفصل الجديد مع Hartree Partners. تمثل هذه الشراكة فرصة كبيرة لتسريع نمو أعمال إنتاج الميثان الحيوي لدينا وترسيخ مكانة Botres كلاعب رائد في هذه الصناعة. نحن على ثقة من أنه من خلال الجمع بين خبرتنا ومواردنا، يمكننا تحقيق نتائج استثنائية لأصحاب المصلحة لدينا والمساهمة بشكل هادف في انتقال أوروبا نحو مستقبل طاقة أكثر استدامة".
حول Hartree:
Hartree Partners (UK) Limited هي شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة Hartree Partners, LP، وهي شراكة محدودة منظمة بموجب قوانين ولاية ديلاوير وهي شركة سلع عالمية تتداول بنشاط في النفط والغاز والطاقة والمنتجات المكررة والشحن والمعادن والأسهم. تأسست شركة Hartree Partners, LP منذ أكثر من 25 عامًا وهي مملوكة بشكل مشترك من قِبل الإدارة العليا والصناديق التي تديرها Oaktree.
تتمتع Hartree بسجل حافل فريد يزيد عن 25 عامًا في تجارة الملكية والاستثمار في أسواق الطاقة في جميع أنحاء العالم. تتراوح خبرتنا في تطوير الأصول ما بين ناقلات النفط العملاقة، والنفط والغاز وتخزين الطاقة، وتوليد الطاقة (التقليدية والمتجددة)، ومرافق إنتاج الغاز، فضلاً عن أصول تكرير النفط في الولايات المتحدة. في أوروبا، تشارك Hartree في سوق الطاقة في المملكة المتحدة من خلال محفظة من أصول الطاقة القصوى، بالإضافة إلى محفظة من أصول توليد الطاقة المتجددة لعموم أوروبا. اكتسبت Hartree قاعدة معرفية عميقة في تشغيل هذه الأصول من خلال تحليلات البيانات الواسعة ولديها ثروة من الخبرة في هيكلة المعاملات للطاقة المتجددة وإدارة الحمل المتقطع.
حول Botres:
تعد شركة Botres Holding/Botres Global GmbH، التي يقع مقرها الرئيسي في غراتس، بالنمسا، موردًا رائدًا لتكنولوجيا الغاز الحيوي الحديثة للهضم اللاهوائي على نطاق صناعي، وتغطي سلسلة العمليات بأكملها بدءًا من المعالجة المسبقة لجميع أنواع النفايات العضوية والسماد والمخلفات الأخرى إلى الإنتاج الفعال للطاقة الخضراء. تأسست Botres في عام 2012 وانبثقت من تطوير التكنولوجيا في واحد من أكبر وأنجح مصانع الهضم اللاهوائي في العالم في إيطاليا.
على مدى السنوات الماضية، قامت Botres ببناء العديد من مصانع الغاز الحيوي في مختلف البلدان الأوروبية وتركيا وأستراليا. من بين عملاء Botres بعض أكبر شركات إدارة النفايات والبنية التحتية في العالم. مع تطوير نظام معالجة النفايات الحيوية عالي الكفاءة (Bio Scraper)، تستطيع Botres معالجة أي نوع من النفايات العضوية بشكل أساسي. بالإضافة إلى ذلك، يضمن التصميم التكنولوجي واستقرار العملية للمصانع نفقات دورة الحياة المثلى.
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