Eaton تحصل على منحتين من جمهورية التشيك، وتواصل توسيع قدرات وموارد التنقل في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--تواصل شركة Eaton لإدارة الطاقة الذكية توسيع قدراتها ومواردها في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا (EMEA) مع الإعلانات الأخيرة عن منحتين من جمهورية التشيك. ستمول المنح المشاركة في مشروعين مبتكرين للتنقل، بما في ذلك المساعدة في تصميم وتطوير شاحنة تعمل بالكهرباء على الطرق الوعرة وتطوير وعرض وحدة توزيع الطاقة الجديدة (PDU) ومحول DC/DC (200 كيلوواط) للشاحنات التي تعمل بخلايا وقود الهيدروجين.
قال الدكتور Mihai Dorobantu، مدير تخطيط التكنولوجيا والشؤون الحكومية في مجموعة Eaton للتنقل: "نحن نعمل باستمرار على توسيع قدراتنا في مجال السيارات الكهربائية في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا وتشكيل شراكات ذات مغزى مع الحكومات ومصنعي وموردي السيارات". "أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا هي منطقة نمو مهمة للسيارات الكهربائية، ونحن فخورون بالمساعدة في تمهيد الطريق لمستقبل خالٍ من الانبعاثات".
إحدى المنح المقدمة من جمهورية التشيك هي المشاركة في برنامج مشترك مع Tatra Trucks، الشركة التشيكية الرائدة في مجال تصنيع الشاحنات للتطبيقات العسكرية والتجارية، لإنتاج شاحنة كهربائية متخصصة للطرق الوعرة، وهو نموذج أولي يسمى Battery Electric Tatra Truck مع ناقل الحركة متعدد السرعات (BETTT). وستكون مساهمة Eaton في هذا المسعى هي دمج وحدة توزيع الطاقة (PDU) وناقل الحركة رباعي السرعات الحائز على جوائز للمركبات الكهربائية المتوسطة والثقيلة (EVs).
قال Dorobantu: "نحن متحمسون جدًا لاختيارنا للمشاركة في هذا المشروع المهم". "تسعى Eaton جاهدة لتكون في طليعة الابتكار لجميع أنواع المركبات حيث تواصل صناعة التنقل تحولها من المركبات التي تعمل بالاحتراق الداخلي إلى تلك المزودة بمحركات كهربائية".
تختلف متطلبات المركبات المتوسطة والثقيلة اختلافًا جوهريًا عن مركبات الركاب. نظرًا لأن المركبات الكبيرة، مثل الحافلات والشاحنات، أكبر وأثقل من مركبات الركاب، فإن الإصدارات الكهربائية تتطلب محركات وبطاريات كهربائية كبيرة، مما يضيف إلى التكلفة. ومع ذلك، تعمل العديد من المركبات عادةً على الطرق التي تتمتع بفرص كبح كبيرة تولد الطاقة عبر الكبح المتجدد، مما يجعل استخدام الكهرباء فرصة جذابة لتقليل الطاقة وتحسين الأداء في الوقت نفسه.
يعمل ناقل الحركة EV رباعي السرعات، وهو جزء من محفظة Eaton للتنقل الإلكتروني ضمن مكونات السيارة الكهربائية، على حل المشكلة الأساسية المتعلقة بمحركات السرعة الواحدة: المتطلبات المتناقضة لكفاءة عالية عند السرعات القصوى وزيادة عزم الدوران عند الانطلاق والسرعات المنخفضة. كما أنه يعزز تجديد طاقة الفرامل بشكل أكثر اكتمالاً مما يقلل من إجمالي استهلاك الطاقة واحتياجات البطارية.
تقوم وحدات توزيع الطاقة في Eaton بتوصيل طاقة البطارية الرئيسية ببقية السيارة، على غرار الطريقة التي تقوم بها لوحة الخدمة المنزلية بتوصيل مصدر الطاقة الرئيسي بكل دائرة من الدوائر الفرعية في المنزل. أثناء توزيع الطاقة عبر السيارة، توفر وحدة توزيع الطاقة، المعروفة أيضًا باسم صناديق التوصيل، أو صناديق المصاهر، أيضًا وظيفة أمان، حيث تحمي الركاب وإلكترونيات الطاقة باهظة الثمن في السيارة من قِصر الدائرة وأخطاء النظام الكهربائي الأخرى.
وقال Dorobantu: "تستفيد وحدة توزيع الطاقة في Eaton من خبرتنا الواسعة في مجال السيارات وخبرتنا الكهربائية لضمان حماية كاملة للطاقة مع تحسين أداء السيارة وكفاءتها". "سيسمح لنا نموذج Battery Electric Tatra Truck مع ناقل الحركة متعدد السرعات (BETTT) باكتساب المعرفة من تطبيق معين وإظهار فوائد أداء مكوناتنا على مستوى النظام".
منحة Eaton الثانية هي من برنامج الحكومة التشيكية DEFACTo (تعريف وعرض مكونات ميزان المدفوعات لخلية الوقود وDC/DC) لبرنامج مدته ثلاث سنوات لتطوير وعرض وحدة توزيع الطاقة الجديدة (PDU) ومحول DC/DC (200 كيلوواط) للشاحنات التي تعمل بخلايا وقود الهيدروجين. بالإضافة إلى ذلك، سيتم إنشاء منصة اختبار داخلية مع نظام خلايا الوقود (50 كيلو واط) في مركز Eaton الأوروبي للابتكار (EEIC) لتوسيع وتسريع قدرات الشركة والتطورات في مجال الهيدروجين.
وقال Dorobantu: "لإكمال هذا المشروع بنجاح، نقوم بإنشاء مختبر لخلايا وقود الهيدروجين في مركز الابتكار الأوروبي في براغ لاختبار مكونات خلايا الوقود المختلفة، بما في ذلك أنظمة التحكم في الهواء والهيدروجين، بالإضافة إلى العمل على دمج خلية وقود في نموذج محاكاة لمركبة أو مبنى".
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حول Eaton
Eaton هي شركة ذكية لإدارة الطاقة مكرسة لحماية البيئة وتحسين نوعية الحياة للناس في كل مكان. نصنع منتجات لأسواق مراكز البيانات والمرافق والصناعة والتجارة وبناء الآلات والسكن والفضاء الجوي والتنقل. نحن نسترشد بالتزامنا بأداء الأعمال بشكل صحيح، والعمل بشكل مستدام، ومساعدة عملائنا على إدارة الطاقة - اليوم وفي المستقبل. ومن خلال الاستفادة من اتجاهات النمو العالمية في مجال الكهربة والرقمنة، نعمل على تسريع انتقال الكوكب إلى مصادر الطاقة المتجددة، مما يساعد على حل تحديات إدارة الطاقة الأكثر إلحاحًا في العالم، وبناء مجتمع أكثر استدامة للناس اليوم والأجيال القادمة.
تأسست Eaton في عام 1911 وتم إدراجها في بورصة نيويورك لأكثر من قرن من الزمان. أبلغنا عن إيرادات بلغت 23.2 مليار دولار في عام 2023 ونخدم العملاء في أكثر من 160 دولة. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة . وتابعنا على LinkedIn .
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