Eaton تحصل على منحتين من جمهورية التشيك، وتواصل توسيع قدرات وموارد التنقل في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--تواصل شركة Eaton لإدارة الطاقة الذكية توسيع قدراتها ومواردها في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا (EMEA) مع الإعلانات الأخيرة عن منحتين من جمهورية التشيك. ستمول المنح المشاركة في مشروعين مبتكرين للتنقل، بما في ذلك المساعدة في تصميم وتطوير شاحنة تعمل بالكهرباء على الطرق الوعرة وتطوير وعرض وحدة توزيع الطاقة الجديدة (PDU) ومحول DC/DC (200 كيلوواط) للشاحنات التي تعمل بخلايا وقود الهيدروجين.

قال الدكتور Mihai Dorobantu، مدير تخطيط التكنولوجيا والشؤون الحكومية في مجموعة Eaton للتنقل: "نحن نعمل باستمرار على توسيع قدراتنا في مجال السيارات الكهربائية في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا وتشكيل شراكات ذات مغزى مع الحكومات ومصنعي وموردي السيارات". "أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا هي منطقة نمو مهمة للسيارات الكهربائية، ونحن فخورون بالمساعدة في تمهيد الطريق لمستقبل خالٍ من الانبعاثات".

إحدى المنح المقدمة من جمهورية التشيك هي المشاركة في برنامج مشترك مع Tatra Trucks، الشركة التشيكية الرائدة في مجال تصنيع الشاحنات للتطبيقات العسكرية والتجارية، لإنتاج شاحنة كهربائية متخصصة للطرق الوعرة، وهو نموذج أولي يسمى Battery Electric Tatra Truck مع ناقل الحركة متعدد السرعات (BETTT). وستكون مساهمة Eaton في هذا المسعى هي دمج وحدة توزيع الطاقة (PDU) وناقل الحركة رباعي السرعات الحائز على جوائز للمركبات الكهربائية المتوسطة والثقيلة (EVs).

قال Dorobantu: "نحن متحمسون جدًا لاختيارنا للمشاركة في هذا المشروع المهم". "تسعى Eaton جاهدة لتكون في طليعة الابتكار لجميع أنواع المركبات حيث تواصل صناعة التنقل تحولها من المركبات التي تعمل بالاحتراق الداخلي إلى تلك المزودة بمحركات كهربائية".

تختلف متطلبات المركبات المتوسطة والثقيلة اختلافًا جوهريًا عن مركبات الركاب. نظرًا لأن المركبات الكبيرة، مثل الحافلات والشاحنات، أكبر وأثقل من مركبات الركاب، فإن الإصدارات الكهربائية تتطلب محركات وبطاريات كهربائية كبيرة، مما يضيف إلى التكلفة. ومع ذلك، تعمل العديد من المركبات عادةً على الطرق التي تتمتع بفرص كبح كبيرة تولد الطاقة عبر الكبح المتجدد، مما يجعل استخدام الكهرباء فرصة جذابة لتقليل الطاقة وتحسين الأداء في الوقت نفسه.

يعمل ناقل الحركة EV رباعي السرعات، وهو جزء من محفظة Eaton للتنقل الإلكتروني ضمن مكونات السيارة الكهربائية، على حل المشكلة الأساسية المتعلقة بمحركات السرعة الواحدة: المتطلبات المتناقضة لكفاءة عالية عند السرعات القصوى وزيادة عزم الدوران عند الانطلاق والسرعات المنخفضة. كما أنه يعزز تجديد طاقة الفرامل بشكل أكثر اكتمالاً مما يقلل من إجمالي استهلاك الطاقة واحتياجات البطارية.

تقوم وحدات توزيع الطاقة في Eaton بتوصيل طاقة البطارية الرئيسية ببقية السيارة، على غرار الطريقة التي تقوم بها لوحة الخدمة المنزلية بتوصيل مصدر الطاقة الرئيسي بكل دائرة من الدوائر الفرعية في المنزل. أثناء توزيع الطاقة عبر السيارة، توفر وحدة توزيع الطاقة، المعروفة أيضًا باسم صناديق التوصيل، أو صناديق المصاهر، أيضًا وظيفة أمان، حيث تحمي الركاب وإلكترونيات الطاقة باهظة الثمن في السيارة من قِصر الدائرة وأخطاء النظام الكهربائي الأخرى.

وقال Dorobantu: "تستفيد وحدة توزيع الطاقة في Eaton من خبرتنا الواسعة في مجال السيارات وخبرتنا الكهربائية لضمان حماية كاملة للطاقة مع تحسين أداء السيارة وكفاءتها". "سيسمح لنا نموذج Battery Electric Tatra Truck مع ناقل الحركة متعدد السرعات (BETTT) باكتساب المعرفة من تطبيق معين وإظهار فوائد أداء مكوناتنا على مستوى النظام".

منحة Eaton الثانية هي من برنامج الحكومة التشيكية DEFACTo (تعريف وعرض مكونات ميزان المدفوعات لخلية الوقود وDC/DC) لبرنامج مدته ثلاث سنوات لتطوير وعرض وحدة توزيع الطاقة الجديدة (PDU) ومحول DC/DC (200 كيلوواط) للشاحنات التي تعمل بخلايا وقود الهيدروجين. بالإضافة إلى ذلك، سيتم إنشاء منصة اختبار داخلية مع نظام خلايا الوقود (50 كيلو واط) في مركز Eaton الأوروبي للابتكار (EEIC) لتوسيع وتسريع قدرات الشركة والتطورات في مجال الهيدروجين.

وقال Dorobantu: "لإكمال هذا المشروع بنجاح، نقوم بإنشاء مختبر لخلايا وقود الهيدروجين في مركز الابتكار الأوروبي في براغ لاختبار مكونات خلايا الوقود المختلفة، بما في ذلك أنظمة التحكم في الهواء والهيدروجين، بالإضافة إلى العمل على دمج خلية وقود في نموذج محاكاة لمركبة أو مبنى".

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حول Eaton

Eaton هي شركة ذكية لإدارة الطاقة مكرسة لحماية البيئة وتحسين نوعية الحياة للناس في كل مكان. نصنع منتجات لأسواق مراكز البيانات والمرافق والصناعة والتجارة وبناء الآلات والسكن والفضاء الجوي والتنقل. نحن نسترشد بالتزامنا بأداء الأعمال بشكل صحيح، والعمل بشكل مستدام، ومساعدة عملائنا على إدارة الطاقة - اليوم وفي المستقبل. ومن خلال الاستفادة من اتجاهات النمو العالمية في مجال الكهربة والرقمنة، نعمل على تسريع انتقال الكوكب إلى مصادر الطاقة المتجددة، مما يساعد على حل تحديات إدارة الطاقة الأكثر إلحاحًا في العالم، وبناء مجتمع أكثر استدامة للناس اليوم والأجيال القادمة.

تأسست Eaton في عام 1911 وتم إدراجها في بورصة نيويورك لأكثر من قرن من الزمان. أبلغنا عن إيرادات بلغت 23.2 مليار دولار في عام 2023 ونخدم العملاء في أكثر من 160 دولة. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة . وتابعنا على LinkedIn .

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