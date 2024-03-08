تقدم Xsolla طرق دفع جديدة للاعبين في إفريقيا، مما يضيف إمكانية الوصول لـ 440 مليون عميل ومستخدم

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--تواصل شركة Xsolla، وهي شركة عالمية لتجارة ألعاب الفيديو، توسيع تواجدها في إفريقيا من خلال دمج خدمات الأموال عبر الهاتف المحمول من شركتي MTN وAirtel.تتناول هذه الخطوة الإستراتيجية المشهد المالي الفريد لإفريقيا، حيث لا يزال جزء كبير من السكان، لا سيما في مناطق مثل غانا وأوغندا، لا يتعاملون مع البنوك.

تعد خدمات الأموال عبر الهاتف المحمول أمرًا محوريًا، حيث تمكن المستخدمين من إدارة الأموال من خلال الأجهزة المحمولة والتحايل على الحاجة إلى البنية التحتية المصرفية التقليدية. تفتح هذه المبادرة الطريق أمام قاعدة عملاء جديدة واسعة، حيث تستفيد من مستخدمي MTN البالغ عددهم 292 مليونًا ومستخدمي Airtel البالغ عددهم 147 مليونًا، وتبسط المعاملات لتجار Xsolla، الذين يمكنهم الآن قبول طرق الدفع هذه دون عناء. وهي تمثل قفزة كبيرة نحو التوسع العالمي لمطوري الألعاب، وذلك باستخدام خيارات الدفع الشاملة لـ Pay Station والوصول الواسع إلى السوق لتقديم تجربة دفع سلسة وشاملة.

يؤكد David Stelzer، رئيس Xsolla، على أهمية هذه المبادرة، قائلاً: "إن جهودنا لدمج طرق الدفع المحلية أمر بالغ الأهمية لتوسيع نطاق وصولنا في إفريقيا، وتلبية احتياجات كل من المستخدمين المتعاملين مع البنوك وغير المتعاملين مع البنوك في هذه الأسواق الناشئة. سيستفيد ما يقرب من 40 مليون مستخدم محتمل من عملية التكامل المبسطة للمطورين، مما يمكنهم من التركيز على إنشاء تجارب ألعاب جذابة بينما نتعامل مع تعقيدات المدفوعات والاحتيال والضرائب والامتثال في إفريقيا".

المزايا الرئيسية وتوسيع المشروع:



الوصول الموسع إلى السوق: يمكن للمطورين الآن التواصل مع مجتمع الألعاب المتنوع في إفريقيا، وزيادة تواجدهم في جميع أنحاء القارة من خلال حلول الدفع المحلية مثل 1Voucher في جنوب إفريقيا، وFawryPay في مصر، ومحافظ الهاتف المحمول مثل Airtel، وMTN، وVodafone في غانا وأوغندا.

تحسين معدلات المبيعات والتحويل: ومن خلال اعتماد طرق الدفع المحلية، تصبح إجراءات المعاملة أكثر كفاءة وسهولة في الاستخدام، بما يتماشى مع تفضيلات اللاعبين الأفارقة. اكتساب المستخدمين الجدد: يحفز الوصول إلى أسواق جديدة مشاركة اللاعبين النشطين والمتحمسين، مما يعزز فرص نمو الإيرادات.

لا تهدف هذه المبادرة إلى تسهيل المعاملات بشكل أكثر سلاسة وتوسيع نطاق الوصول إلى الأسواق لمطوري الألعاب فحسب، بل تشير أيضًا إلى الالتزام بدعم نمو مجتمع الألعاب في إفريقيا وتزويد المطورين بالأدوات الأساسية للنجاح في هذه الأسواق المتطورة.

لمزيد من المعلومات حول مبادرات وحلول Xsolla ، ترجى زيارة: xsolla/go

حول Xsolla

Xsolla هي شركة عالمية لتجارة ألعاب الفيديو مع مجموعة قوية ومعززة من الأدوات والخدمات المصممة بشكل خاص لصناعة ألعاب الفيديو. منذ تأسيسها في عام 2005، ساعدت Xsolla الآلاف من مطوري الألعاب والناشرين من جميع الأحجام على تمويل ألعابهم وتسويقها وإطلاقها وتحقيق الدخل منها على مستوى العالم وعبر منصات متعددة. بصفتنا شركة رائدة مبتكرة في تجارة الألعاب، تتمثل مهمة Xsolla في حل التعقيدات الكامنة في التوزيع العالمي والتسويق وتحقيق الدخل لمساعدة شركائنا على الوصول إلى المزيد من المناطق الجغرافية وتوليد المزيد من الإيرادات وإنشاء علاقات مع اللاعبين في جميع أنحاء العالم. يقع المقر الرئيسي لشركة Xsolla في لوس أنجلوس، كاليفورنيا، ولديها مكاتب في لندن وبرلين وسيول وبكين وكوالالمبور ورالي وطوكيو ومدن حول العالم، وتدعم عناوين الألعاب الرئيسية مثل Valve وTwitch وRoblox وEpic Games وTake- Two، وKRAFTON، وNexters، وNetEase، وPlaystudios، وPlayrix، وmiHoYo، والمزيد.

لمزيد من المعلومات ولمعرفة المزيد، ترجى زيارة: xsolla

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