تقدم Xsolla طرق دفع جديدة للاعبين في إفريقيا، مما يضيف إمكانية الوصول لـ 440 مليون عميل ومستخدم

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--تواصل شركة Xsolla، وهي شركة عالمية لتجارة ألعاب الفيديو، توسيع تواجدها في إفريقيا من خلال دمج خدمات الأموال عبر الهاتف المحمول من شركتي MTN وAirtel.تتناول هذه الخطوة الإستراتيجية المشهد المالي الفريد لإفريقيا، حيث لا يزال جزء كبير من السكان، لا سيما في مناطق مثل غانا وأوغندا، لا يتعاملون مع البنوك.
تعد خدمات الأموال عبر الهاتف المحمول أمرًا محوريًا، حيث تمكن المستخدمين من إدارة الأموال من خلال الأجهزة المحمولة والتحايل على الحاجة إلى البنية التحتية المصرفية التقليدية. تفتح هذه المبادرة الطريق أمام قاعدة عملاء جديدة واسعة، حيث تستفيد من مستخدمي MTN البالغ عددهم 292 مليونًا ومستخدمي Airtel البالغ عددهم 147 مليونًا، وتبسط المعاملات لتجار Xsolla، الذين يمكنهم الآن قبول طرق الدفع هذه دون عناء. وهي تمثل قفزة كبيرة نحو التوسع العالمي لمطوري الألعاب، وذلك باستخدام خيارات الدفع الشاملة لـ Pay Station والوصول الواسع إلى السوق لتقديم تجربة دفع سلسة وشاملة.
يؤكد David Stelzer، رئيس Xsolla، على أهمية هذه المبادرة، قائلاً: "إن جهودنا لدمج طرق الدفع المحلية أمر بالغ الأهمية لتوسيع نطاق وصولنا في إفريقيا، وتلبية احتياجات كل من المستخدمين المتعاملين مع البنوك وغير المتعاملين مع البنوك في هذه الأسواق الناشئة. سيستفيد ما يقرب من 40 مليون مستخدم محتمل من عملية التكامل المبسطة للمطورين، مما يمكنهم من التركيز على إنشاء تجارب ألعاب جذابة بينما نتعامل مع تعقيدات المدفوعات والاحتيال والضرائب والامتثال في إفريقيا".
المزايا الرئيسية وتوسيع المشروع:
الوصول الموسع إلى السوق: يمكن للمطورين الآن التواصل مع مجتمع الألعاب المتنوع في إفريقيا، وزيادة تواجدهم في جميع أنحاء القارة من خلال حلول الدفع المحلية مثل 1Voucher في جنوب إفريقيا، وFawryPay في مصر، ومحافظ الهاتف المحمول مثل Airtel، وMTN، وVodafone في غانا وأوغندا. تحسين معدلات المبيعات والتحويل: ومن خلال اعتماد طرق الدفع المحلية، تصبح إجراءات المعاملة أكثر كفاءة وسهولة في الاستخدام، بما يتماشى مع تفضيلات اللاعبين الأفارقة. اكتساب المستخدمين الجدد: يحفز الوصول إلى أسواق جديدة مشاركة اللاعبين النشطين والمتحمسين، مما يعزز فرص نمو الإيرادات.
لا تهدف هذه المبادرة إلى تسهيل المعاملات بشكل أكثر سلاسة وتوسيع نطاق الوصول إلى الأسواق لمطوري الألعاب فحسب، بل تشير أيضًا إلى الالتزام بدعم نمو مجتمع الألعاب في إفريقيا وتزويد المطورين بالأدوات الأساسية للنجاح في هذه الأسواق المتطورة.
لمزيد من المعلومات حول مبادرات وحلول Xsolla ، ترجى زيارة: xsolla/go
حول Xsolla
Xsolla هي شركة عالمية لتجارة ألعاب الفيديو مع مجموعة قوية ومعززة من الأدوات والخدمات المصممة بشكل خاص لصناعة ألعاب الفيديو. منذ تأسيسها في عام 2005، ساعدت Xsolla الآلاف من مطوري الألعاب والناشرين من جميع الأحجام على تمويل ألعابهم وتسويقها وإطلاقها وتحقيق الدخل منها على مستوى العالم وعبر منصات متعددة. بصفتنا شركة رائدة مبتكرة في تجارة الألعاب، تتمثل مهمة Xsolla في حل التعقيدات الكامنة في التوزيع العالمي والتسويق وتحقيق الدخل لمساعدة شركائنا على الوصول إلى المزيد من المناطق الجغرافية وتوليد المزيد من الإيرادات وإنشاء علاقات مع اللاعبين في جميع أنحاء العالم. يقع المقر الرئيسي لشركة Xsolla في لوس أنجلوس، كاليفورنيا، ولديها مكاتب في لندن وبرلين وسيول وبكين وكوالالمبور ورالي وطوكيو ومدن حول العالم، وتدعم عناوين الألعاب الرئيسية مثل Valve وTwitch وRoblox وEpic Games وTake- Two، وKRAFTON، وNexters، وNetEase، وPlaystudios، وPlayrix، وmiHoYo، والمزيد.
لمزيد من المعلومات ولمعرفة المزيد، ترجى زيارة: xsolla
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