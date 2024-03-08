تقدم Brightcove إمكانات جديدة إلى رؤى الناشرين

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- AETOSWire) BUSINESS WIRE --أطلقت شركة Brightcov (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: BCOV)، وهي شركة تكنولوجيا البث الأكثر ثقة في العالم، اليوم "رؤى الناشرين"، وهي قدرة جديدة ضمن حلMedia Studio Premium. تعتمد رؤى الناشرين على رؤى الجمهور من Brightcove لتوفير تحليلات في الوقت الفعلي بشكل خاص للمؤسسات الإخبارية وغيرها من مؤسسات المحتوى التي تعتمد على الوقت الفعلي. يمكّن المنتج المؤسسات الإخبارية من التعرف بسرعة على القصص التي تثير اهتمام المشاهدين وتساعد في تشكيل إستراتيجيات مشاركة الجمهور الفعالة.
"تم تصميم رؤى الناشرين لتلبية احتياجات مؤسسات المحتوى التي تسعى إلى اتخاذ قرارات أفضل تعتمد على البيانات في الوقت المناسب. قال Scott Levine، كبير مسؤولي المنتجات في Brightcove: "يعتمد العديد من الناشرين على البيانات والتحليلات والرؤى في الوقت الفعلي لتحليل محتوى الفيديو الذي يحقق أفضل أداء على منصتهم". "بناءً على حل رؤى الجمهور الخاص بنا، قمنا بتخصيص منتج جديد للأخبار والرياضة والسياسة والناشرين الآخرين لتحليل اتجاهات المشاهدة الخاصة بهم في لحظة لتحسين إستراتيجية المحتوى الخاصة بهم".
توفر Publisher Insights ميزات قوية في الوقت الفعلي تقيس محركات المشاركة، وتنشئ تقارير قابلة للتنفيذ لتقسيم المشاهدين، وتستفيد من تكامل Audience Sync من Brightcove لمزامنة المقاييس المهمة مع منصات MAP وCRM الشهيرة وتعزيز اتخاذ الإجراءات بناءً على الرؤى. مع هذه القدرة الجديدة، يمكن لمزودي المحتوى الآن الوصول إلى لوحة تحكم الجديدة "الرائج الآن" لتحليل مقاييس المشاهدين والجمهور.
تقدم رؤى الناشرين أيضًا معيارًا جديدًا وهو "فترات ذروة المشاركة"، وهو مؤشر أداء رئيسي يحدد متوسط العمر الافتراضي (بما في ذلك فترات الذروة والانقطاع) لمحتوى الفيديو الخاص بالناشر لمساعدة العملاء على تحديد وتيرة ونوع وطول وكثافة المحتوى الذي ينشرونه للوصول إلى جماهير جديدة وزيادة المشاركة.
تعد Publisher Insights الأحدث في سلسلة من المنتجات والحلول والاستثمارات الجديدة التي تقوم بها Brightcove في منصة تكنولوجيا البث المباشر الحائزة على جائزة Emmy لتزويد شركات الإعلام بأفضل الحلول لمساعدتها على تحقيق أهداف أعمالها ودعم الاحتياجات المتطورة لمقدمي المحتوى والناشرين.
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حول . Brightcove Inc
تصمم Brightcove حلول تكنولوجيا البث الأكثر موثوقية وقابلية للتطوير والأعلى أمانًا في العالم لتعزيز التواصل بين الشركات وجماهيرها، بغض النظر عن مكان وجودهم أو الأجهزة المستخدمة للاطلاع على المحتوى. في أكثر من 60 بلدًا، تمكّن منصة الفيديو الذكية من "Brightcove" الشركات من بيع منتجاتها للعملاء بشكل أكثر فاعلية، وتتيح لتلك المؤسسات الرائدة في عالم الوسائط إمكانية بث المحتوى واستثماره بشكل أكثر موثوقية، كما تتيح لكل مؤسسة التواصل مع أعضاء الفريق بشكل أكثر فعالية. خلال جائزتي Emmy® للتكنولوجيا والهندسة للابتكار، ووقت التشغيل الذي يقود الصناعة باستمرار، وقابلية التوسع التي لا مثيل لها، فإننا ندفع باستمرار حدود ما يمكن أن يفعله الفيديو. تابع Brightcove على LinkedIn ، وX (المعروف سابقًا باسم Twitter) ، وFacebook ، وInstagram ، وThreads ، وYouTube . تفضل بزيارة Brightcove .
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