تقدم Brightcove إمكانات جديدة إلى رؤى الناشرين

MENAFN - AETOSWire) BUSINESS WIRE --أطلقت شركة ‏ Brightcov (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: BCOV)، وهي شركة تكنولوجيا البث الأكثر ثقة في العالم، اليوم "رؤى الناشرين"، وهي قدرة جديدة ضمن حلMedia Studio Premium. تعتمد رؤى الناشرين على رؤى الجمهور من Brightcove لتوفير تحليلات في الوقت الفعلي بشكل خاص للمؤسسات الإخبارية وغيرها من مؤسسات المحتوى التي تعتمد على الوقت الفعلي. يمكّن المنتج المؤسسات الإخبارية من التعرف بسرعة على القصص التي تثير اهتمام المشاهدين وتساعد في تشكيل إستراتيجيات مشاركة الجمهور الفعالة.

"تم تصميم رؤى الناشرين لتلبية احتياجات مؤسسات المحتوى التي تسعى إلى اتخاذ قرارات أفضل تعتمد على البيانات في الوقت المناسب. قال Scott Levine، كبير مسؤولي المنتجات في Brightcove: "يعتمد العديد من الناشرين على البيانات والتحليلات والرؤى في الوقت الفعلي لتحليل محتوى الفيديو الذي يحقق أفضل أداء على منصتهم". "بناءً على حل رؤى الجمهور الخاص بنا، قمنا بتخصيص منتج جديد للأخبار والرياضة والسياسة والناشرين الآخرين لتحليل اتجاهات المشاهدة الخاصة بهم في لحظة لتحسين إستراتيجية المحتوى الخاصة بهم".

توفر Publisher Insights ميزات قوية في الوقت الفعلي تقيس محركات المشاركة، وتنشئ تقارير قابلة للتنفيذ لتقسيم المشاهدين، وتستفيد من تكامل Audience Sync من Brightcove لمزامنة المقاييس المهمة مع منصات MAP وCRM الشهيرة وتعزيز اتخاذ الإجراءات بناءً على الرؤى. مع هذه القدرة الجديدة، يمكن لمزودي المحتوى الآن الوصول إلى لوحة تحكم الجديدة "الرائج الآن" لتحليل مقاييس المشاهدين والجمهور.

تقدم رؤى الناشرين أيضًا معيارًا جديدًا وهو "فترات ذروة المشاركة"، وهو مؤشر أداء رئيسي يحدد متوسط العمر الافتراضي (بما في ذلك فترات الذروة والانقطاع) لمحتوى الفيديو الخاص بالناشر لمساعدة العملاء على تحديد وتيرة ونوع وطول وكثافة المحتوى الذي ينشرونه للوصول إلى جماهير جديدة وزيادة المشاركة.

تعد Publisher Insights الأحدث في سلسلة من المنتجات والحلول والاستثمارات الجديدة التي تقوم بها Brightcove في منصة تكنولوجيا البث المباشر الحائزة على جائزة Emmy لتزويد شركات الإعلام بأفضل الحلول لمساعدتها على تحقيق أهداف أعمالها ودعم الاحتياجات المتطورة لمقدمي المحتوى والناشرين.

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حول . Brightcove Inc

تصمم Brightcove حلول تكنولوجيا البث الأكثر موثوقية وقابلية للتطوير والأعلى أمانًا في العالم لتعزيز التواصل بين الشركات وجماهيرها، بغض النظر عن مكان وجودهم أو الأجهزة المستخدمة للاطلاع على المحتوى. في أكثر من 60 بلدًا، تمكّن منصة الفيديو الذكية من "Brightcove" الشركات من بيع منتجاتها للعملاء بشكل أكثر فاعلية، وتتيح لتلك المؤسسات الرائدة في عالم الوسائط إمكانية بث المحتوى واستثماره بشكل أكثر موثوقية، كما تتيح لكل مؤسسة التواصل مع أعضاء الفريق بشكل أكثر فعالية. خلال جائزتي Emmy® للتكنولوجيا والهندسة للابتكار، ووقت التشغيل الذي يقود الصناعة باستمرار، وقابلية التوسع التي لا مثيل لها، فإننا ندفع باستمرار حدود ما يمكن أن يفعله الفيديو. تابع Brightcove على LinkedIn ، وX (المعروف سابقًا باسم Twitter) ، وFacebook ، وInstagram ، وThreads ، وYouTube . تفضل بزيارة Brightcove .

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