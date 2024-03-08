Gain Theory ورابطة المعلنين الوطنيين (ANA) شريكان لقيادة الطريق في مجال قياس التسويق وتحسينه

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أعلنت شركة Gain Theory، وهي شركة استشارات عالمية متخصصة في مجال الفعالية التسويقية والاستشراف، مملوكة لشركة WPP، عن شراكة إستراتيجية للبيانات والقياس مع رابطة المعلنين الوطنيين (ANA) اليوم. تعرض هذه الشراكة قدرات Gain Theory الرائدة في مجال قياس التسويق وتحسينه، مما يعزز مكانتها كمستشار موثوق به للعلامات التجارية التي تتنقل في تعقيدات المشهد التسويقي الحديث.
بصفتها الهيئة الرائدة في صناعة الإعلان، تلتزم ANA بقيادة أجندة النمو المعتمدة من CMO. من بين أهم مبادرات CMO Growth Council التابع لـ ANA هي تلك التي تركز على البيانات والتكنولوجيا والقياس، وهي القدرات التي ستضمن نجاح المسوقين في المستقبل.
من خلال هذه الشراكة مع ANA، ستقدم Gain Theory وجهات نظر حصرية في قياس التسويق القائم على الذكاء الاصطناعي، ورؤى الجيل التالي، ومستقبل الاستبصار. وستمكن هذه الأفكار مديري التسويق من التنقل بين تحولات السوق وتحسين إستراتيجيات النمو، والاستفادة من قوة الذكاء الاصطناعي.
تفتخر Gain Theory بامتلاكها 50 عامًا من التراث والابتكار وقد حصلت على لقب رائدة في مؤتمر The Forrester WaveTM: قياس التسويق وتحسينه، في الربع الثالث لعام 2023. يصف تقرير Forrester خريطة طريق Gain Theory التي مدتها 18 شهرًا بأنها "... تتميز بتركيزها على بناء نماذج أعمال من الجيل التالي، ورؤى التحسين الإبداعي، واستخدام GenAI لتعزيز قدرات النظام الأساسي". ومن خلال تواجدها في جميع أنحاء الولايات المتحدة، تخدم الشركة الاستشارية العملاء عبر مجموعة من القطاعات بما في ذلك البيع بالتجزئة والخدمات المالية والاتصالات والسفر والإعلام والترفيه والسلع الاستهلاكية المعبأة.
باعتبارها شريكًا رسميًا للبيانات والقياس في ANA، ستلعب Gain Theory دورًا محوريًا في مساعدة الجمعية على تقديم المعرفة والتوصيات القيمة إلى مديري التسويق من خلال برنامج للقيادة الفكرية والأحداث في عام 2024.
"إن مستقبل التسويق يتحول من خلال GenAI وستحتاج العلامات التجارية إلى تبنيه لتظل قادرة على المنافسة. قال Shawn O'Neal، الرئيس التنفيذي لشركة Gain Theory في الأمريكتين: "من خلال شراكتنا مع ANA، سنزود في (Gain Theory) قادة التسويق بآفاق جديدة تمامًا حول مدى سرعة تطور قدرات GenAI التي ستوفر الدفة للتنقل في تحولات السوق وتحسين استثماراتهم في هذه البيئة سريعة التغير".
حول Gain Theory
Gain Theory هي شركة استشارات عالمية رائدة في مجال الفعالية التسويقية والبصيرة، وهي مكرسة لتسريع نمو العلامات التجارية الطموحة. مهمتنا هي تمكين العملاء بثقة لاتخاذ قرارات استثمارية أفضل ومستنيرة بالبيانات. بالاستفادة من الاستشارات المتطورة والشراكات الفريدة والتكنولوجيا الخاصة، نقدم حلولاً حائزة على جوائز تحقق نتائج. كجزء من شبكة WPP، تستفيد Gain Theory من وصول لا مثيل له إلى مجموعة واسعة من البيانات والخبرات والأدوات المتطورة، مما يخلق عرضًا متميزًا حقًا في الصناعة.
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