Gain Theory ورابطة المعلنين الوطنيين (ANA) شريكان لقيادة الطريق في مجال قياس التسويق وتحسينه

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أعلنت شركة Gain Theory، وهي شركة استشارات عالمية متخصصة في مجال الفعالية التسويقية والاستشراف، مملوكة لشركة WPP، عن شراكة إستراتيجية للبيانات والقياس مع رابطة المعلنين الوطنيين (ANA) اليوم. تعرض هذه الشراكة قدرات Gain Theory الرائدة في مجال قياس التسويق وتحسينه، مما يعزز مكانتها كمستشار موثوق به للعلامات التجارية التي تتنقل في تعقيدات المشهد التسويقي الحديث.

بصفتها الهيئة الرائدة في صناعة الإعلان، تلتزم ANA بقيادة أجندة النمو المعتمدة من CMO. من بين أهم مبادرات CMO Growth Council التابع لـ ANA هي تلك التي تركز على البيانات والتكنولوجيا والقياس، وهي القدرات التي ستضمن نجاح المسوقين في المستقبل.

من خلال هذه الشراكة مع ANA، ستقدم Gain Theory وجهات نظر حصرية في قياس التسويق القائم على الذكاء الاصطناعي، ورؤى الجيل التالي، ومستقبل الاستبصار. وستمكن هذه الأفكار مديري التسويق من التنقل بين تحولات السوق وتحسين إستراتيجيات النمو، والاستفادة من قوة الذكاء الاصطناعي.

تفتخر Gain Theory بامتلاكها 50 عامًا من التراث والابتكار وقد حصلت على لقب رائدة في مؤتمر The Forrester WaveTM: قياس التسويق وتحسينه، في الربع الثالث لعام 2023. يصف تقرير Forrester خريطة طريق Gain Theory التي مدتها 18 شهرًا بأنها "... تتميز بتركيزها على بناء نماذج أعمال من الجيل التالي، ورؤى التحسين الإبداعي، واستخدام GenAI لتعزيز قدرات النظام الأساسي". ومن خلال تواجدها في جميع أنحاء الولايات المتحدة، تخدم الشركة الاستشارية العملاء عبر مجموعة من القطاعات بما في ذلك البيع بالتجزئة والخدمات المالية والاتصالات والسفر والإعلام والترفيه والسلع الاستهلاكية المعبأة.

باعتبارها شريكًا رسميًا للبيانات والقياس في ANA، ستلعب Gain Theory دورًا محوريًا في مساعدة الجمعية على تقديم المعرفة والتوصيات القيمة إلى مديري التسويق من خلال برنامج للقيادة الفكرية والأحداث في عام 2024.

"إن مستقبل التسويق يتحول من خلال GenAI وستحتاج العلامات التجارية إلى تبنيه لتظل قادرة على المنافسة. قال Shawn O'Neal، الرئيس التنفيذي لشركة Gain Theory في الأمريكتين: "من خلال شراكتنا مع ANA، سنزود في (Gain Theory) قادة التسويق بآفاق جديدة تمامًا حول مدى سرعة تطور قدرات GenAI التي ستوفر الدفة للتنقل في تحولات السوق وتحسين استثماراتهم في هذه البيئة سريعة التغير".

حول Gain Theory

Gain Theory هي شركة استشارات عالمية رائدة في مجال الفعالية التسويقية والبصيرة، وهي مكرسة لتسريع نمو العلامات التجارية الطموحة. مهمتنا هي تمكين العملاء بثقة لاتخاذ قرارات استثمارية أفضل ومستنيرة بالبيانات. بالاستفادة من الاستشارات المتطورة والشراكات الفريدة والتكنولوجيا الخاصة، نقدم حلولاً حائزة على جوائز تحقق نتائج. كجزء من شبكة WPP، تستفيد Gain Theory من وصول لا مثيل له إلى مجموعة واسعة من البيانات والخبرات والأدوات المتطورة، مما يخلق عرضًا متميزًا حقًا في الصناعة.

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