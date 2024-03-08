الأسهم اليابانية ترتفع رغم الانخفاض الحاد في إنفاق المستهلكين

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفعت الأسهم اليابانية في ختام تعاملات الجمعة، رغم صدور بيانات رسمية أظهرت تراجعاً حاداً في إنفاق المستهلكين على أساس سنوي في يناير، وذلك في ظل انخفاض مشتريات السيارات الجديدة وتكاليف الكهرباء.
وأنهى مؤشر“نيكي” جلسة اليوم مرتفعاً بنسبة 0.23% إلى 39688 نقطة، وزاد مؤشر“توبكس” الأوسع نطاقاً بنسبة 0.30% إلى 2726 نقطة.
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وأوضحت بيانات وزارة الشؤون الداخلية اليابانية، انخفاض الإنفاق الاستهلاكي للأسر بنسبة 6.3% على أساس سنوي في يناير، مقارنة بتوقعات انخفاضه 4.3% خلال نفس الفترة، ليسجل أعلى وتيرة للانخفاض منذ 35 شهراً.
وأوضح مسؤول في الوزارة أن هذا الانخفاض يعود إلى تراجع مشتريات السيارات الجديدة مع تعليق إنتاج المصانع، وتراجع تكاليف الكهرباء مع دفء الطقس، فضلاً عن الارتفاع الكبير في الإنفاق خلال الشهر المناظر من العام السابق نتيجة تدابير دعم السفر في أعقاب الوباء.
وتراجعت العملة الأمريكية مقبل نظيرتها اليابانية بنسبة 0.11% إلى 147.86 ين.
المصدر:
MENAFN08032024000202011048ID1107951992
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