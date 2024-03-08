الأسهم اليابانية ترتفع رغم الانخفاض الحاد في إنفاق المستهلكين

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت الأسهم اليابانية في ختام تعاملات الجمعة، رغم صدور بيانات رسمية أظهرت تراجعاً حاداً في إنفاق المستهلكين على أساس سنوي في يناير، وذلك في ظل انخفاض مشتريات السيارات الجديدة وتكاليف الكهرباء.

وأنهى مؤشر“نيكي” جلسة اليوم مرتفعاً بنسبة 0.23% إلى 39688 نقطة، وزاد مؤشر“توبكس” الأوسع نطاقاً بنسبة 0.30% إلى 2726 نقطة.

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وأوضحت بيانات وزارة الشؤون الداخلية اليابانية، انخفاض الإنفاق الاستهلاكي للأسر بنسبة 6.3% على أساس سنوي في يناير، مقارنة بتوقعات انخفاضه 4.3% خلال نفس الفترة، ليسجل أعلى وتيرة للانخفاض منذ 35 شهراً.

وأوضح مسؤول في الوزارة أن هذا الانخفاض يعود إلى تراجع مشتريات السيارات الجديدة مع تعليق إنتاج المصانع، وتراجع تكاليف الكهرباء مع دفء الطقس، فضلاً عن الارتفاع الكبير في الإنفاق خلال الشهر المناظر من العام السابق نتيجة تدابير دعم السفر في أعقاب الوباء.

وتراجعت العملة الأمريكية مقبل نظيرتها اليابانية بنسبة 0.11% إلى 147.86 ين.

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