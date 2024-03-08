ارتفاع أسعار النفط بدعم من قوة الطلب

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات الجمعة، بعد صدور بيانات رسمية من كل من الولايات المتحدة والصين والهند أظهرت استمرار قوة الطلب في أكثر الدول استهلاكاً للطاقة على مستوى العالم.

وصعدت أسعار العقود الآجلة لخام“برنت” القياسي تسليم مايو بنسبة 0.52% إلى 83.39 دولار للبرميل.

موضوعات“فيتش”: التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط عززت ربحية شركات الشحن سهم“ريفيان” يقفز بأكثر من 13% بعد كشفها عن 3 سيارات جديدة تخفيضات الوظائف الأمريكية تسجل أعلى مستوى لشهر فبراير منذ عام 2009

وزادت أسعار العقود الآجلة لخام“نايمكس” الأمريكي بنسبة 0.68% إلى 79.47 دولار للبرميل، لكنها تعد منخفضة بنسبة 0.5% منذ بداية الأسبوع، مقابل انخفاض عقود“برنت” 0.1%.

وكشفت بيانات إدارة الجمارك الصينية أمس، زيادة واردات البلاد من النفط الخام بنسبة 5.1% على أساس خلال شهري يناير وفبراير، في حين زادت واردات الهند من الوقود بنسبة 5.7% في فبراير مقارنة بالشهر المناظر من العام السابق، وفق بيانات وزارة البترول الهندية.

وعززت هذه البيانات من تفاؤل المستثمرين بشأن آفاق الطلب العالمي على النفط، وذلك بعدما أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الأربعاء، زيادة مخزونات البنزين في الولايات المتحدة بمقدار 4.5 مليون برميل في الأسبوع الماضي، مع تراجع مخزونات المقطرات بنحو 4.1 مليون برميل.

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