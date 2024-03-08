ارتفاع أسعار النفط بدعم من قوة الطلب

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات الجمعة، بعد صدور بيانات رسمية من كل من الولايات المتحدة والصين والهند أظهرت استمرار قوة الطلب في أكثر الدول استهلاكاً للطاقة على مستوى العالم.
وصعدت أسعار العقود الآجلة لخام“برنت” القياسي تسليم مايو بنسبة 0.52% إلى 83.39 دولار للبرميل.
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وزادت أسعار العقود الآجلة لخام“نايمكس” الأمريكي بنسبة 0.68% إلى 79.47 دولار للبرميل، لكنها تعد منخفضة بنسبة 0.5% منذ بداية الأسبوع، مقابل انخفاض عقود“برنت” 0.1%.
وكشفت بيانات إدارة الجمارك الصينية أمس، زيادة واردات البلاد من النفط الخام بنسبة 5.1% على أساس خلال شهري يناير وفبراير، في حين زادت واردات الهند من الوقود بنسبة 5.7% في فبراير مقارنة بالشهر المناظر من العام السابق، وفق بيانات وزارة البترول الهندية.
وعززت هذه البيانات من تفاؤل المستثمرين بشأن آفاق الطلب العالمي على النفط، وذلك بعدما أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الأربعاء، زيادة مخزونات البنزين في الولايات المتحدة بمقدار 4.5 مليون برميل في الأسبوع الماضي، مع تراجع مخزونات المقطرات بنحو 4.1 مليون برميل.
المصدر:
MENAFN08032024000202011048ID1107951991
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